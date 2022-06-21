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Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону - РИА Новости, 21.06.2022
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Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону
Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону - РИА Новости, 21.06.2022
Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону
Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на призыв к сербским властям "выбрать сторону" по вопросу... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:32
2022-06-21T14:36
в мире
украина
сербия
евросоюз
еврокомиссия
александр вулин
урсула фон дер ляйен
европа
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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на призыв к сербским властям "выбрать сторону" по вопросу спецоперации РФ на Украине.Глава ЕК ранее заявила австрийским СМИ, что Брюссель хочет видеть Сербию в ЕС, но Белград должен доказать, что разделяет общие ценности и "отвергает" действия РФ на Украине, чтобы "все тянули за один конец каната". При этом президент Сербии Александр Вучич еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС. Во вторник он обсудил возможность поездки с участниками трансграничной экономической инициативы Open Balkan - премьерами Албании Эди Рамой и Северной Македонии Димитаром Ковачевски и пообещал сообщить о решении в среду."Сербия в своей истории была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться", - цитирует МВД Сербии Вулина.Он напомнил, что официальный Белград соблюдает международное право по вопросу территориальной целостности Украины и не понимает, почему целостность Сербии для других "не является святыней"."Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.). Кто нам гарантирует, что от нас не потребуют всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта, о котором глубоко сожалеем, и не хотим стать его частью. А когда все это исполним, то в 2033 году, может быть, станем ближе к членству в ЕС", - отметил сербский министр.По его словам, до начала кризиса на Украине "ЕС о Киеве говорил как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом".Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия".Новая глава МИД Словении, многолетний евродепутат Таня Файон в понедельник призвала ЕС на фоне предоставления кандидатского статуса Украине активизировать евроинтеграцию стран Западных Балкан. Глава Северной Македонии Стево Пендаровски ранее в ходе визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля указал, что растягивание интеграции стран Западных Балкан в ЕС снижает доверие к официальному Брюсселю и его влияние на граждан региона.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html
https://ria.ru/20220610/vuchich-1794659085.html
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в мире, украина, сербия, евросоюз, еврокомиссия, александр вулин, урсула фон дер ляйен, европа
14:32 21.06.2022 (обновлено: 14:36 21.06.2022)
 
Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна находится на лучшей стороне истории

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на призыв к сербским властям "выбрать сторону" по вопросу спецоперации РФ на Украине.
Глава ЕК ранее заявила австрийским СМИ, что Брюссель хочет видеть Сербию в ЕС, но Белград должен доказать, что разделяет общие ценности и "отвергает" действия РФ на Украине, чтобы "все тянули за один конец каната". При этом президент Сербии Александр Вучич еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС. Во вторник он обсудил возможность поездки с участниками трансграничной экономической инициативы Open Balkan - премьерами Албании Эди Рамой и Северной Македонии Димитаром Ковачевски и пообещал сообщить о решении в среду.
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"Сербия в своей истории была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться", - цитирует МВД Сербии Вулина.
Он напомнил, что официальный Белград соблюдает международное право по вопросу территориальной целостности Украины и не понимает, почему целостность Сербии для других "не является святыней".
"Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики СербскойБоснии и Герцеговине – ред.). Кто нам гарантирует, что от нас не потребуют всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта, о котором глубоко сожалеем, и не хотим стать его частью. А когда все это исполним, то в 2033 году, может быть, станем ближе к членству в ЕС", - отметил сербский министр.
По его словам, до начала кризиса на Украине "ЕС о Киеве говорил как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом".
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Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия".
Новая глава МИД Словении, многолетний евродепутат Таня Файон в понедельник призвала ЕС на фоне предоставления кандидатского статуса Украине активизировать евроинтеграцию стран Западных Балкан. Глава Северной Македонии Стево Пендаровски ранее в ходе визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля указал, что растягивание интеграции стран Западных Балкан в ЕС снижает доверие к официальному Брюсселю и его влияние на граждан региона.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
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