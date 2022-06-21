https://ria.ru/20220621/serbiya-1797029903.html

Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону

Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону - РИА Новости, 21.06.2022

Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону

Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на призыв к сербским властям "выбрать сторону" по вопросу... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:32

2022-06-21T14:32

2022-06-21T14:36

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александр вулин

урсула фон дер ляйен

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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на призыв к сербским властям "выбрать сторону" по вопросу спецоперации РФ на Украине.Глава ЕК ранее заявила австрийским СМИ, что Брюссель хочет видеть Сербию в ЕС, но Белград должен доказать, что разделяет общие ценности и "отвергает" действия РФ на Украине, чтобы "все тянули за один конец каната". При этом президент Сербии Александр Вучич еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС. Во вторник он обсудил возможность поездки с участниками трансграничной экономической инициативы Open Balkan - премьерами Албании Эди Рамой и Северной Македонии Димитаром Ковачевски и пообещал сообщить о решении в среду."Сербия в своей истории была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться", - цитирует МВД Сербии Вулина.Он напомнил, что официальный Белград соблюдает международное право по вопросу территориальной целостности Украины и не понимает, почему целостность Сербии для других "не является святыней"."Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.). Кто нам гарантирует, что от нас не потребуют всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта, о котором глубоко сожалеем, и не хотим стать его частью. А когда все это исполним, то в 2033 году, может быть, станем ближе к членству в ЕС", - отметил сербский министр.По его словам, до начала кризиса на Украине "ЕС о Киеве говорил как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом".Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия".Новая глава МИД Словении, многолетний евродепутат Таня Файон в понедельник призвала ЕС на фоне предоставления кандидатского статуса Украине активизировать евроинтеграцию стран Западных Балкан. Глава Северной Македонии Стево Пендаровски ранее в ходе визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля указал, что растягивание интеграции стран Западных Балкан в ЕС снижает доверие к официальному Брюсселю и его влияние на граждан региона.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.

https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html

https://ria.ru/20220610/vuchich-1794659085.html

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сербия, евросоюз, еврокомиссия, александр вулин, урсула фон дер ляйен, европа