14:32 21.06.2022 (обновлено: 14:36 21.06.2022)
Сербский министр ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону
Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна находится на лучшей стороне истории
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на призыв к сербским властям "выбрать сторону" по вопросу спецоперации РФ на Украине.
Глава ЕК ранее заявила австрийским СМИ, что Брюссель хочет видеть Сербию в ЕС, но Белград должен доказать, что разделяет общие ценности и "отвергает" действия РФ на Украине, чтобы "все тянули за один конец каната". При этом президент Сербии Александр Вучич еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС. Во вторник он обсудил возможность поездки с участниками трансграничной экономической инициативы Open Balkan - премьерами Албании Эди Рамой и Северной Македонии Димитаром Ковачевски и пообещал сообщить о решении в среду.
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"Сербия в своей истории была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться", - цитирует МВД Сербии Вулина.
Он напомнил, что официальный Белград соблюдает международное право по вопросу территориальной целостности Украины и не понимает, почему целостность Сербии для других "не является святыней".
"Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.). Кто нам гарантирует, что от нас не потребуют всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта, о котором глубоко сожалеем, и не хотим стать его частью. А когда все это исполним, то в 2033 году, может быть, станем ближе к членству в ЕС", - отметил сербский министр.
По его словам, до начала кризиса на Украине "ЕС о Киеве говорил как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом".
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Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия".
Новая глава МИД Словении, многолетний евродепутат Таня Файон в понедельник призвала ЕС на фоне предоставления кандидатского статуса Украине активизировать евроинтеграцию стран Западных Балкан. Глава Северной Македонии Стево Пендаровски ранее в ходе визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля указал, что растягивание интеграции стран Западных Балкан в ЕС снижает доверие к официальному Брюсселю и его влияние на граждан региона.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
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