https://ria.ru/20220621/registratsiya-1796907462.html

В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран

В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран - РИА Новости, 21.06.2022

В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран

В Донецкой Народной Республике запретили регистрацию юридических лиц, чьи руководители, учредители или бенефициары являются резидентами из недружественных... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T02:02

2022-06-21T02:02

2022-06-21T02:02

донецкая народная республика

донецк (днр)

в мире

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике запретили регистрацию юридических лиц, чьи руководители, учредители или бенефициары являются резидентами из недружественных стран, следует из постановления Государственного комитета обороны ДНР.Кроме того, в ДНР запрещается регистрация юридических лиц, связанных с резидентами офшорных зон.Как сообщает Telegram-канал официального сайта республики, уже прошедшие государственную регистрацию в соответствии с местным законодательством юридические лица, среди учредителей и руководителей которых есть кто-то из указанных выше категорий, должны в течение двух месяцев "обеспечить освобождение руководителя от занимаемой должности и исключение из состава учредителей соответствующих лиц".

https://ria.ru/20220620/dnr-1796743222.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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донецкая народная республика, донецк (днр), в мире