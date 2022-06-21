https://ria.ru/20220621/registratsiya-1796907462.html
В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран
В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран - РИА Новости, 21.06.2022
В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран
В Донецкой Народной Республике запретили регистрацию юридических лиц, чьи руководители, учредители или бенефициары являются резидентами из недружественных... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T02:02
2022-06-21T02:02
2022-06-21T02:02
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике запретили регистрацию юридических лиц, чьи руководители, учредители или бенефициары являются резидентами из недружественных стран, следует из постановления Государственного комитета обороны ДНР.Кроме того, в ДНР запрещается регистрация юридических лиц, связанных с резидентами офшорных зон.Как сообщает Telegram-канал официального сайта республики, уже прошедшие государственную регистрацию в соответствии с местным законодательством юридические лица, среди учредителей и руководителей которых есть кто-то из указанных выше категорий, должны в течение двух месяцев "обеспечить освобождение руководителя от занимаемой должности и исключение из состава учредителей соответствующих лиц".
https://ria.ru/20220620/dnr-1796743222.html
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донецкая народная республика, донецк (днр), в мире
В ДНР запретили регистрацию юрлиц для резидентов недружественных стран
В ДНР запретили регистрацию юрлиц, чьи руководители — резиденты недружественных стран