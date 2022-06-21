https://ria.ru/20220621/razvedka-1797006026.html

Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев

Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022

Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев

Страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:17

2022-06-21T13:17

2022-06-21T13:17

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николай патрушев

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники специально обостряли обстановку на Украине. Россия, осознавая особую опасность связанных с этом угроз, была вынуждена начать специальную военную операцию, которая нацелена на защиту людей от геноцида неонацистов, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее нейтрального статуса, указал Патрушев."Опасаясь разгрома украинских националистов, страны коллективного Запада во главе с США организовали поставки вооружения и военной техники, обеспечили приток на Украину военных советников и специалистов, предоставляют националистическим батальонам разведывательные данные. Да еще в оправдание своих действий развернули неслыханную и гнусную информационную войну против России", - обратил внимание секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220621/politika-1796998367.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сша, николай патрушев