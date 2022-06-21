Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев
Патрушев: страны Запада во главе с США снабжают нацбатальоны на Украине разведданными
© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники специально обостряли обстановку на Украине. Россия, осознавая особую опасность связанных с этом угроз, была вынуждена начать специальную военную операцию, которая нацелена на защиту людей от геноцида неонацистов, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее нейтрального статуса, указал Патрушев.
"Опасаясь разгрома украинских националистов, страны коллективного Запада во главе с США организовали поставки вооружения и военной техники, обеспечили приток на Украину военных советников и специалистов, предоставляют националистическим батальонам разведывательные данные. Да еще в оправдание своих действий развернули неслыханную и гнусную информационную войну против России", - обратил внимание секретарь Совбеза.