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Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
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Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев
Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев
Страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:17
2022-06-21T13:17
в мире
россия
украина
сша
николай патрушев
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники специально обостряли обстановку на Украине. Россия, осознавая особую опасность связанных с этом угроз, была вынуждена начать специальную военную операцию, которая нацелена на защиту людей от геноцида неонацистов, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее нейтрального статуса, указал Патрушев."Опасаясь разгрома украинских националистов, страны коллективного Запада во главе с США организовали поставки вооружения и военной техники, обеспечили приток на Украину военных советников и специалистов, предоставляют националистическим батальонам разведывательные данные. Да еще в оправдание своих действий развернули неслыханную и гнусную информационную войну против России", - обратил внимание секретарь Совбеза.
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в мире, россия, украина, сша, николай патрушев
13:17 21.06.2022
 
Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев

Патрушев: страны Запада во главе с США снабжают нацбатальоны на Украине разведданными

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники специально обостряли обстановку на Украине. Россия, осознавая особую опасность связанных с этом угроз, была вынуждена начать специальную военную операцию, которая нацелена на защиту людей от геноцида неонацистов, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее нейтрального статуса, указал Патрушев.
"Опасаясь разгрома украинских националистов, страны коллективного Запада во главе с США организовали поставки вооружения и военной техники, обеспечили приток на Украину военных советников и специалистов, предоставляют националистическим батальонам разведывательные данные. Да еще в оправдание своих действий развернули неслыханную и гнусную информационную войну против России", - обратил внимание секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:02
Патрушев призвал усилить защиту границ из-за возможного расширения НАТО
 
В миреРоссияУкраинаСШАНиколай Патрушев
 
 
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