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Над Кременной в ЛНР 19 июня сбили две украинские ракеты "Точка-У"

Над Кременной в ЛНР 19 июня сбили две украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 21.06.2022

Над Кременной в ЛНР 19 июня сбили две украинские ракеты "Точка-У"

Народная милиция Луганской Народной республики заявила, что в воскресенье, 19 июня, над городом Кременная были сбиты две украинские ракеты "Точка-У". РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:44

2022-06-21T17:44

2022-06-21T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной республики заявила, что в воскресенье, 19 июня, над городом Кременная были сбиты две украинские ракеты "Точка-У"."Девятнадцатого июня, на рассвете, благодаря своевременному обнаружению и слаженности работы военнослужащих ПВО Луганской Народной республики над городом Кременная сбиты две крылатые ракеты "Точка-У", - говорится в видеозаписи в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, украина, донбасс