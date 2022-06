https://ria.ru/20220621/premiya-1797116934.html

Названы компании-победители десятой Премии "Здоровое питание"

Названы компании-победители десятой Премии "Здоровое питание"

18 июня на одной из самых популярных lifestyle площадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – прошло главное гастрономическое событие месяца – фестиваль еды

МОСКВА, 21 июн - Пресс-служба Премии "Здоровое питание". 18 июня на одной из самых популярных lifestyle площадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – прошло главное гастрономическое событие месяца – фестиваль еды "Вкусно!" и десятая юбилейная церемония награждения Премии "Здоровое питание".В течение дня гости фестиваля познавали секреты индустрии питания, участвовали в викторинах, розыгрышах и получали призы от партнеров. А на главной сцене фудмолла лучшие шеф-повара столицы проводили мастер-классы по приготовлению блюд, которые каждый сможет повторить дома, использовав схему мастеров готовки. В их числе были: шеф-повар ресторана Stories Станислав Шургалин, ex-шеф веган-кафе "Эйва" и ex-су-шеф ресторана Artest Андрей Лановецкий, бренд-шеф "Индилайт" Максим Фисенко, фудблогер Анна Дедова, а также шеф-повар и телеведущий канала "Кухня ТВ" Григорий Мосин.Завершением фестиваля стало объявление и награждение лауреатов десятой ежегодной Премии "Здоровое питание" – компаний, которые вносят существенный вклад в продвижение идей здорового образа жизни среди потребителей. В этом году экспертный совет выделил более пятидесяти компаний, в числе которых: Группа компаний "Дамате", бренд "Индилайт", бренд Петелинка, ООО ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ ЛИНФАС, ООО "БЫТПЛАСТ" ТМ PHIBO, ООО "Родник", Velle, ООО "Фермент" ТМ Десант здоровья, ТМ 4 СЕЗОНА, Группа агропредприятий "Ресурс" ТМ СТАНИЧНОЕ, ТМ БЛАГОЯР, ТМ НАША ПТИЧКА, ТМ Доктор Нутришин, ООО "ИРИС" ТМ CONSUMED, ООО "ВИТО", ООО КЕФИР ГРУПП, ООО "ФУД МИЛК", торговая сеть "Перекрёсток".Все больше потребителей при выборе продукта питания обращают внимание на состав, отдавая предпочтение изделиям с натуральными компонентами. Именно такие компании, ответственно относящиеся к покупателям, получили заслуженные награды. "Мы рады получить признание сразу в двух номинациях. В категории “Инновации” наша новинка – активная добавка Detox Plus, разработанная экспертами-партнерами из ULTRANOVATION R&D Laboratory. Технологии и инновации в производстве продуктов для здорового питания – предмет наших постоянных исследований. Нам приятно, что качество и вкус продуктов NL подтверждается такими премиями, а их эффективность – экспертами в области медицины и диетологии. Благодарим за доверие!", – прокомментировала победу в Премии Олеся Баль, исполнительный директор компании NL International.Новатор рынка растительных продуктов – компания Velle – тоже получил награду за натуральный состав напитков. "Уже 18 лет мы делаем наши продукты не только полезными, но и вкусными: совершенствуем рецептуры, покоряем новые категории. Так, при создании линейки растительных напитков, мы использовали высококачественные растительные и натуральные ингредиенты, чтобы наш потребитель мог получить по-настоящему Velleколепный напиток. Мы благодарны за высокую оценку нашей продукции и продолжим радовать инновациями!", – сообщила Владислава Подопригора, бренд-менеджер компании Velle.Современные люди все чаще обращают внимание на то, как, когда, а главное – чем они питаются изо дня в день. Исключением не становится и питание в отелях, в связи с чем шеф-повара продумывают меню, которое сможет не только заменить прежние блюда, но и привлечь новых клиентов. "От того, что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит наше здоровье. Именно поэтому мы решили разработать детокс-меню для наших гостей. Питаясь по этому меню, вы улучшите метаболизм, в результате чего уйдёт лишняя жидкость, а пища усвоится более эффективно. Но все же основная цель детокс-меню – избавление от вредных веществ, которые, накапливаясь день за днем, наносят вред нашему организму", – прокомментировал внедрение нового типа питания Евгений Мельник, бренд-шеф парк-отеля "Орловский".Десятую юбилейную Премию "Здоровое питание" также получили: Груня Гурме, Ретивый Кабанчик, Herbarus, АО ОРЕХПРОМ ТМ "Твердый знак", Кето десерты Le Cadeau, ООО "МЕЗОН", ООО "ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ", ТМ Вкусы мира (ООО "Трейдберри"), NL International: серия Detox Plus, FOODCODE, бренд "БИБИКОЛЬ", Alean Collection, бренд Пава-Пава, АО АИСФеР, Green Fish Agama, гостиничный комплекс "Имеретинский", ООО "Русагро-Аткарск", АО "Жировой комбинат", ООО "Авиценна", ООО "Холдинг Аква" Бренд Нарзан, Nutrino Lab, Radisson Collection Paradise Resort and Spa, Sochi, Ольга Малахова, ООО "ПРАНДИА ЛАБ", Семейная ЭКО пекарня "Николай Каравай", парк-отель "Орловский", ООО "Производственная компания "Байкал Аква", ООО "ИДЕИ", Koolinar.ru, Gastronom.ru, Комсомольская правда, телеканал "Кухня ТВ", Григорий Мосин, ООО ПК "Фарм-про", ООО "Корпорация Ди энд ди" ТМ "Di & Di", ООО "ГринЛаб", ОАО "Бабушкина крынка", ООО "Виктория".Отдельно наградили и лауреатов Премии в номинации "Выбор потребителей". Определение победителей проводилось совместно с исследовательским холдингом "Ромир" на основании потребительских тестов. Полный список победителей данной номинации вы можете найти на официальном сайте Премии – http://polpit.ru/.Ежегодно Экспертный совет Премии "Здоровое питание", в состав которого входят представители бизнеса, государственных и общественных организаций, выявляет лучших производителей продовольственной продукции.

