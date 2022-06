https://ria.ru/20220621/pobediteli-1797046732.html

В Москве объявили победителей ежегодной Премии ECO BEST

В Москве объявили победителей ежегодной Премии ECO BEST - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве объявили победителей ежегодной Премии ECO BEST

В Москве 18 июня состоялось объявление лауреатов ежегодной Премии ECO BEST.

МОСКВА, 21 июн — Пресс-служба Премии ECO BEST. В Москве 18 июня состоялось объявление лауреатов ежегодной Премии ECO BEST. Независимую награду за лучшие продукты и проекты в области экологии и ресурсосбережения получили более тридцати компаний.Объявлению победителей предшествовала пятая конференция "Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики". Представители "зеленых" компаний собрались для представления кейсов по реализации экологических инициатив, обсуждения ESG-повестки, вопросов импортозамещения и основных трендов эко-ответственности бизнеса.Впервые в рамках мероприятия прошла выставка "ESG-ART. Экология души" художников Марианны Чайкиной и Ирины Ковалевской из галереи современного искусства IMMI при поддержке агентства с экспертизой в арт-экономике MAKE SENSE. В своих работах мастера не просто передали проблемы природоохранной инициативы, но еще и осмыслили закономерности эволюционного процесса и глобально оценили результаты деятельности человека.Завершением главного события месяца в области экологии стала церемония награждения лауреатов шестой Премии ECO BEST. Фокус на решение экологических проблем – добровольная инициатива социально ответственных компаний, заключающаяся в снижении воздействия на окружающую среду. Именно к этой цели стремится бизнес, активно внедряя схемы по ее достижению. За лучшие проекты данной категории награды удостоились: Группа Газпромбанк Лизинг, Альфа-Банк, ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, АО "СУЭК", Курорт Красная Поляна, ООО "Альпина Паблишер", ПАО "МТС", бренд Meine Liebe и ПАО "Детский мир", ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", сеть магазинов Fix Price, торговая сеть "Перекрёсток" и SPLAT Global, ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет".Премию ECO BEST можно получить не только за конкретную разработку, но и за популяризацию идей сохранения окружающей среды. Примером эффективного экологического менеджмента поделилась Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию Курорта Красная Поляна: "Курорт Красная Поляна всерьез и надолго рассматривает для себя зеленый путь развития. Мы сфокусировались на таких важных ценностях, как забота о каждом, охрана окружающей среды, благополучие сотрудников, ответственный бизнес, развитие той территории, на которой мы работаем. Наш вклад в устойчивое развитие выражается не только в цифрах и результатах, а прежде всего в отношении и подходе".Победители Премии – это компании, следящие за экологическим следом своей деятельности по всей производственной цепочке – от выращивания продукта до утилизации упаковки. Чьи разработки нанесли меньший след природе – определял Экспертный совет. Лучшими, по его мнению, стали: ZENDEN Group, ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", СДЭК, ООО "Томскнефтехим", московские рестораны "Кофемания", Торговый Дом Мирупак, СИБУР и Affect, EMERALD GREEN, ТД "ХИММЕД", АО "Нэфис Косметикс".Глобальная проблема окружающей среды – увеличивающееся с каждым днем количество отходов. Однако экологически ответственные компании уделяют должное внимание этой теме, активно внедряя бизнес-процессы использования вторичного сырья. Одну из таких инициатив прокомментировала Анна Иоспа, PR-директор СДЭК: "Победа СДЭК в Премии ECO BEST подтверждает, что для поддержки экологии мы выбрали по-настоящему нужные и интересные проекты. Проект “СДЭК ЭКО: упаковка, дождевики и брелоки” – пример комплексного подхода к заботе об окружающей среде, когда мы расширяем вторичное использование переработанных материалов и делаем из них классные новые вещи".Натуральность, безопасность и экологичность продуктов – критерии, на которые ориентируется современный потребитель. Производители товаров народного потребления добросовестно следуют сложившейся тенденции, за что и получили заслуженные награды. В этом году экспертами были отмечены: Производственная компания "Байкал Аква", ГК "Детский мир", Краснополянская косметика, ООО "ФУД МИЛК", ООО Мейтан, ООО "Биг", ООО "Авиценна", Organic Zone, FABERLIC, CLEENY, ТМ "Мастерская Олеси Мустаевой", ANNA GALE, Kristall Minerals cosmetics, GALAN, OMOIKIRI.Компании продолжают внедрять механизмы, благодаря которым удается создать не только экологичный, но еще и удобный в использовании продукт. Один из таких партнеров Премии – электронная визитка eTag. "Представьте, сколько можно сэкономить бумаги, времени и денег с помощью eTag, где вы можете добавить все свои контакты, социальные сети, платежи, переводы, карты, плейлисты, чаевые и так далее. Благодаря eTag мир продолжает диджитализироваться, а поделиться огромным количеством информации можно в одно прикосновение или в один клик, минуя бумагу и сопутствующий вред для экологии при ее производстве", – рассказал о новаторском проекте-победителе Дмитрий Маматов, генеральный директор компании "Будущее Нетворкинга".Премия ECO BEST в этом году проводилась в шестой раз при экспертной поддержке комитета по экологии РОО "Содействие", Национального органического союза, Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", Минэкономразвития России, НИУ "МЭИ", ФГБУ "ВНИИ Экология" и других государственных и общественных организаций.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

