https://ria.ru/20220621/pereobuchenie-1797022610.html

Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение

Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение - РИА Новости, 21.06.2022

Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение

Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:12

2022-06-21T14:12

2022-06-21T14:12

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

нацпроекты

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным направлением стало IT, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития.Отмечается, что программу обучения можно пройти бесплатно в рамках нацпроекта "Демография".

https://ria.ru/20220519/obrazovanie-1789382117.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье), нацпроекты