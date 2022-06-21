https://ria.ru/20220621/pereobuchenie-1797022610.html
Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение
Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение - РИА Новости, 21.06.2022
Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение
Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:12
2022-06-21T14:12
2022-06-21T14:12
новости подмосковья
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным направлением стало IT, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития.Отмечается, что программу обучения можно пройти бесплатно в рамках нацпроекта "Демография".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), нацпроекты