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Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение - РИА Новости, 21.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220621/pereobuchenie-1797022610.html
Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение
Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение - РИА Новости, 21.06.2022
Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение
Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:12
2022-06-21T14:12
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
нацпроекты
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным направлением стало IT, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития.Отмечается, что программу обучения можно пройти бесплатно в рамках нацпроекта "Демография".
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общество, московская область (подмосковье), нацпроекты
14:12 21.06.2022
 

Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья с апреля прошли бесплатное переобучение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ компьютерном учебном классе
В компьютерном учебном классе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 3,5 тысячи жителей Московской области с апреля текущего года прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография", самым популярным направлением стало IT, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития.
"В регионе с апреля реализуется проект, позволяющий жителям пройти переобучение. За это время новые знания получили около 3,5 тысяч человек. Чаще всего жители выбирают переобучение в сфере IT", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
Отмечается, что программу обучения можно пройти бесплатно в рамках нацпроекта "Демография".
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