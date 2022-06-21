https://ria.ru/20220621/operatsiya-1797019185.html

Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации

Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации

Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:01

2022-06-21T14:01

2022-06-21T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России."В настоящее время российские вооруженные силы совместно с ополченцами Донбасса мужественно и самоотверженно выполняют поставленные президентом России задачи. И, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр