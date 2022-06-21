Рейтинг@Mail.ru
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/operatsiya-1797019185.html
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации
Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:01
2022-06-21T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России."В настоящее время российские вооруженные силы совместно с ополченцами Донбасса мужественно и самоотверженно выполняют поставленные президентом России задачи. И, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
14:01 21.06.2022
 
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации

Секретарь Совбеза Патрушев: Россия добьется целей специальной военной операции

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
"В настоящее время российские вооруженные силы совместно с ополченцами Донбасса мужественно и самоотверженно выполняют поставленные президентом России задачи. И, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:04Специальная военная операция на Украине
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала