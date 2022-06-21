https://ria.ru/20220621/operatsiya-1797019185.html
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации
Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:01
2022-06-21T14:01
2022-06-21T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Москва добьется целей специальной военной операции, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, а также массовую помощь Киеву со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России."В настоящее время российские вооруженные силы совместно с ополченцами Донбасса мужественно и самоотверженно выполняют поставленные президентом России задачи. И, несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей спецоперации
Секретарь Совбеза Патрушев: Россия добьется целей специальной военной операции