https://ria.ru/20220621/netflix-1796952648.html

Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта

Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта - РИА Новости, 21.06.2022

Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта

Стриминговый сервис Netflix выпустил официальное заявление после трагической гибели актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:04

2022-06-21T12:04

2022-06-21T12:04

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix выпустил официальное заявление после трагической гибели актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара, работавших над сериалом "Избранный" в Мексике. Об этом пишет Deadline.Производственная компания Redrum также опубликовала заявление."Мы глубоко опечалены гибелью наших коллег и поддерживаем тех, кого затронула эта ужасная трагедия. Redrum сотрудничает с местными властями, и первые сообщения и показания свидетелей говорят о том, что все протоколы безопасности были соблюдены, и это был несчастный случай", — Deadline цитирует Redrum. Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар погибли после того, как фургон, в котором они находились, разбился и перевернулся. Съемочная группа ехала из Санты-Лосарио (Мексика). Инцидент произошел по дороге в местный аэропорт. После случившегося съемки были приостановлены. Ранее друзья погибших попросили провести тщательное расследование. Они настаивают на том, что на производстве были проблемы с логистикой и транспортировкой. Близкие актеров утверждают, что фургон был непригоден для перевозки людей.Сериал "Избранный" рассказывает о 12-летнем мальчике, который узнает, что он вернувшийся на Землю Иисус Христос и ему суждено спасти человечество. Проект основан на комиксах Марка Миллара и Питера Гросса.

https://ria.ru/20220620/adomaytis-1796754938.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix