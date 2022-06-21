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Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
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Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта
Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта - РИА Новости, 21.06.2022
Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта
Стриминговый сервис Netflix выпустил официальное заявление после трагической гибели актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:04
2022-06-21T12:04
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix выпустил официальное заявление после трагической гибели актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара, работавших над сериалом "Избранный" в Мексике. Об этом пишет Deadline.Производственная компания Redrum также опубликовала заявление."Мы глубоко опечалены гибелью наших коллег и поддерживаем тех, кого затронула эта ужасная трагедия. Redrum сотрудничает с местными властями, и первые сообщения и показания свидетелей говорят о том, что все протоколы безопасности были соблюдены, и это был несчастный случай", — Deadline цитирует Redrum. Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар погибли после того, как фургон, в котором они находились, разбился и перевернулся. Съемочная группа ехала из Санты-Лосарио (Мексика). Инцидент произошел по дороге в местный аэропорт. После случившегося съемки были приостановлены. Ранее друзья погибших попросили провести тщательное расследование. Они настаивают на том, что на производстве были проблемы с логистикой и транспортировкой. Близкие актеров утверждают, что фургон был непригоден для перевозки людей.Сериал "Избранный" рассказывает о 12-летнем мальчике, который узнает, что он вернувшийся на Землю Иисус Христос и ему суждено спасти человечество. Проект основан на комиксах Марка Миллара и Питера Гросса.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
12:04 21.06.2022
 
Netflix прокомментировал аварию по дороге на съемки его проекта

Netflix прокомментировал аварию, в которой погибли актеры, по дороге на съемки его проекта

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix выпустил официальное заявление после трагической гибели актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара, работавших над сериалом "Избранный" в Мексике. Об этом пишет Deadline.

"Мы глубоко опечалены трагической аварией, унесшей жизни Рэя Гардуньо и Хуана Франсиско Гонсалеса. Наши мысли с их близкими и теми, кто пострадал во время этого несчастного случая (unfortunate accident)", — Deadline цитирует Netflix.

Производственная компания Redrum также опубликовала заявление.
"Мы глубоко опечалены гибелью наших коллег и поддерживаем тех, кого затронула эта ужасная трагедия. Redrum сотрудничает с местными властями, и первые сообщения и показания свидетелей говорят о том, что все протоколы безопасности были соблюдены, и это был несчастный случай", — Deadline цитирует Redrum.
Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар погибли после того, как фургон, в котором они находились, разбился и перевернулся. Съемочная группа ехала из Санты-Лосарио (Мексика). Инцидент произошел по дороге в местный аэропорт.
После случившегося съемки были приостановлены.
Ранее друзья погибших попросили провести тщательное расследование. Они настаивают на том, что на производстве были проблемы с логистикой и транспортировкой. Близкие актеров утверждают, что фургон был непригоден для перевозки людей.
Сериал "Избранный" рассказывает о 12-летнем мальчике, который узнает, что он вернувшийся на Землю Иисус Христос и ему суждено спасти человечество. Проект основан на комиксах Марка Миллара и Питера Гросса.
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