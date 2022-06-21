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Тестирование упрощенной системы налогообложения начнется в МО 1 июля

Тестирование упрощенной системы налогообложения начнется в МО 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022

Тестирование упрощенной системы налогообложения начнется в МО 1 июля

Эксперимент по запуску упрощенной системы налогообложения для предпринимателей начнется в МО с 1 июля. Регион стал одним из четырех в России, в которых... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:27

2022-06-21T16:27

2022-06-21T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперимент по запуску упрощенной системы налогообложения для предпринимателей начнется в МО с 1 июля. Регион стал одним из четырех в России, в которых протестируют систему, сообщил телеканал "360".Эксперимент рассчитан на 5,5 года. Он должен существенно облегчить жизнь бизнесменам региона.В эксперименте смогут поучаствовать предприниматели, в штате которых не более пяти человек, годовой оборот – не более 60 миллионов рублей, а объем основных средств не превышает 150 миллионов.Налог будет подсчитывать ФНС на основе данных налогоплательщика. Предприниматель проверяет указанную сумму и либо соглашается с ней, либо корректирует ее, если допущена ошибка. Налогоплательщиков освободят от страховых взносов и исчисления подоходного налога за сотрудников, теперь этим будут заниматься банки. Предприниматели смогут взаимодействовать с налоговыми органами через личный кабинет и банковские сервисы."Преимущество, которое будет у налогоплательщиков, выбравших АУСН, – они будут освобождены от сдачи 10 форм отчетности, включая декларацию 6-НДФЛ и расчет страховых взносов. Главное отличие от действующей сейчас упрощенной системы налогообложения –нулевой тариф страховых взносов. Это касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом все социальные гарантии будут обеспечиваться за счет федерального бюджета", – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

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московская область (подмосковье)