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Тестирование упрощенной системы налогообложения начнется в МО 1 июля
Тестирование упрощенной системы налогообложения начнется в МО 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022
Тестирование упрощенной системы налогообложения начнется в МО 1 июля
Эксперимент по запуску упрощенной системы налогообложения для предпринимателей начнется в МО с 1 июля. Регион стал одним из четырех в России, в которых... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:27
2022-06-21T16:27
2022-06-21T16:27
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперимент по запуску упрощенной системы налогообложения для предпринимателей начнется в МО с 1 июля. Регион стал одним из четырех в России, в которых протестируют систему, сообщил телеканал "360".Эксперимент рассчитан на 5,5 года. Он должен существенно облегчить жизнь бизнесменам региона.В эксперименте смогут поучаствовать предприниматели, в штате которых не более пяти человек, годовой оборот – не более 60 миллионов рублей, а объем основных средств не превышает 150 миллионов.Налог будет подсчитывать ФНС на основе данных налогоплательщика. Предприниматель проверяет указанную сумму и либо соглашается с ней, либо корректирует ее, если допущена ошибка. Налогоплательщиков освободят от страховых взносов и исчисления подоходного налога за сотрудников, теперь этим будут заниматься банки. Предприниматели смогут взаимодействовать с налоговыми органами через личный кабинет и банковские сервисы."Преимущество, которое будет у налогоплательщиков, выбравших АУСН, – они будут освобождены от сдачи 10 форм отчетности, включая декларацию 6-НДФЛ и расчет страховых взносов. Главное отличие от действующей сейчас упрощенной системы налогообложения –нулевой тариф страховых взносов. Это касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом все социальные гарантии будут обеспечиваться за счет федерального бюджета", – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Эксперимент по запуску упрощенной системы налогообложения для предпринимателей начнется в МО с 1 июля. Регион стал одним из четырех в России, в которых протестируют систему, сообщил телеканал "360"
.
Эксперимент рассчитан на 5,5 года. Он должен существенно облегчить жизнь бизнесменам региона.
В эксперименте смогут поучаствовать предприниматели, в штате которых не более пяти человек, годовой оборот – не более 60 миллионов рублей, а объем основных средств не превышает 150 миллионов.
Налог будет подсчитывать ФНС на основе данных налогоплательщика. Предприниматель проверяет указанную сумму и либо соглашается с ней, либо корректирует ее, если допущена ошибка. Налогоплательщиков освободят от страховых взносов и исчисления подоходного налога за сотрудников, теперь этим будут заниматься банки. Предприниматели смогут взаимодействовать с налоговыми органами через личный кабинет и банковские сервисы.
"Преимущество, которое будет у налогоплательщиков, выбравших АУСН, – они будут освобождены от сдачи 10 форм отчетности, включая декларацию 6-НДФЛ и расчет страховых взносов. Главное отличие от действующей сейчас упрощенной системы налогообложения –нулевой тариф страховых взносов. Это касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом все социальные гарантии будут обеспечиваться за счет федерального бюджета", – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.