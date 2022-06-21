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Названо число туристов, посетивших Москву в начале года - РИА Новости, 21.06.2022
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Туризм
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Названо число туристов, посетивших Москву в начале года
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года - РИА Новости, 21.06.2022
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года
Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:33
2022-06-21T18:33
туризм
туризм
новости - туризм
москва
россия
туристы
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.Из 3,3 миллиона визитеров гражданами других государств оказались 300 тысяч, что соответствует показателю 2020 года.В ведомстве добавили, что анализ транзакций Сбербанка за первый квартал 2022 года свидетельствует о небольшом сокращении числа турпоездок москвичей в другие регионы России. Этот показатель за год уменьшился на два процента.Хотя размер средних трат в поездке увеличился примерно на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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туризм, новости - туризм, москва, россия, туристы, сбербанк россии
18:33 21.06.2022
 
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года

Эксперты рассказали, что в первом квартале Москву посетили более трех миллионов туристов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Из 3,3 миллиона визитеров гражданами других государств оказались 300 тысяч, что соответствует показателю 2020 года.
В ведомстве добавили, что анализ транзакций Сбербанка за первый квартал 2022 года свидетельствует о небольшом сокращении числа турпоездок москвичей в другие регионы России. Этот показатель за год уменьшился на два процента.
Хотя размер средних трат в поездке увеличился примерно на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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