https://ria.ru/20220621/moskva-1796936704.html
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года - РИА Новости, 21.06.2022
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года
Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:33
2022-06-21T18:33
2022-06-21T18:33
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.Из 3,3 миллиона визитеров гражданами других государств оказались 300 тысяч, что соответствует показателю 2020 года.В ведомстве добавили, что анализ транзакций Сбербанка за первый квартал 2022 года свидетельствует о небольшом сокращении числа турпоездок москвичей в другие регионы России. Этот показатель за год уменьшился на два процента.Хотя размер средних трат в поездке увеличился примерно на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, москва, россия, туристы, сбербанк россии
Названо число туристов, посетивших Москву в начале года
Эксперты рассказали, что в первом квартале Москву посетили более трех миллионов туристов
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Из 3,3 миллиона визитеров гражданами других государств оказались 300 тысяч, что соответствует показателю 2020 года.
В ведомстве добавили, что анализ транзакций Сбербанка за первый квартал 2022 года свидетельствует о небольшом сокращении числа турпоездок москвичей в другие регионы России. Этот показатель за год уменьшился на два процента.
Хотя размер средних трат в поездке увеличился примерно на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.