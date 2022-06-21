https://ria.ru/20220621/moskva-1796936704.html

Названо число туристов, посетивших Москву в начале года

Названо число туристов, посетивших Москву в начале года - РИА Новости, 21.06.2022

Названо число туристов, посетивших Москву в начале года

Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:33

2022-06-21T18:33

2022-06-21T18:33

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более трех миллионов гостей посетили Москву за первый квартал 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.Из 3,3 миллиона визитеров гражданами других государств оказались 300 тысяч, что соответствует показателю 2020 года.В ведомстве добавили, что анализ транзакций Сбербанка за первый квартал 2022 года свидетельствует о небольшом сокращении числа турпоездок москвичей в другие регионы России. Этот показатель за год уменьшился на два процента.Хотя размер средних трат в поездке увеличился примерно на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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