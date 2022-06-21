Санду заявила, что статус кандидата в ЕС поможет укрепить Молдавию
Президент Молдавии Санду: статус кандидата в ЕС поможет решить приднестровский конфликт
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что получение республикой статуса кандидата на вступление в ЕС даст шанс найти мирное решение приднестровского конфликта.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Перед этим саммитом Санду написала статью о важности этого статуса для Молдавии, которая была опубликована на страницах европейских изданий и порталов: El Pais, Le Figaro, Die Welt, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Publico, La Repubblica и G4Media.
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"Статус кандидата также дает нам возможность найти мирное решение приднестровского конфликта, что позволит нам реинтегрировать регион и еще больше укрепить Молдавию. Но самое главное, европейская Молдавия поможет достичь основной цели Евросоюза – сохранить мир на континенте", - говорится в статье Санду, опубликованной на портале G4Media.
По словам президента, европейская Молдавия принесет больше стабильности в Восточную Европу, разовьет торговлю и повысит благосостояние региона.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.