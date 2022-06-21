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Киев ведет принудительную мобилизацию в нескольких областях
Киев ведет принудительную мобилизацию в нескольких областях - РИА Новости, 21.06.2022
Киев ведет принудительную мобилизацию в нескольких областях
Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило во вторник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:56
2022-06-21T13:56
2022-06-21T14:05
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило во вторник Минобороны России."В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации", - говорится в релизе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html
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в мире, запорожская область, россия, владимир путин, здоровье - общество, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
13:56 21.06.2022 (обновлено: 14:05 21.06.2022)
Киев ведет принудительную мобилизацию в нескольких областях
Минобороны: Киев ведет принудительную мобилизацию в Харьковской, Запорожской областях
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило во вторник Минобороны России.
"В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации", - говорится в релизе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.