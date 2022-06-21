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ВС России уничтожили украинские РСЗО "Ураган" и ЗРК "Бук" - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797020247.html
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Ураган" и ЗРК "Бук"
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Ураган" и ЗРК "Бук" - РИА Новости, 21.06.2022
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Ураган" и ЗРК "Бук"
Высокоточным оружием на Украине поражены склады с боеприпасами, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук", сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:06
2022-06-21T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Высокоточным оружием на Украине поражены склады с боеприпасами, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук", сообщило во вторник Минобороны России.Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной технике украинских войск и националистических формирований, в том числе "Правого сектора"* (экстремистская украинская организация, запрещена в РФ), в районах населенных пунктов Белая Гора, Новодружеск, Мирная долина, Подлесное и Волчеяровка."В ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражено два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" в районах Заряное, Димитров и два взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населенных пунктов Спартак и Подгорное", - сообщило Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донбасс
14:06 21.06.2022 (обновлено: 15:05 21.06.2022)
 
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Ураган" и ЗРК "Бук"

Минобороны: ВС России высокоточным оружием поразили РСЗО "Ураган" и ЗРК "Бук" на Украине

© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Высокоточным оружием на Украине поражены склады с боеприпасами, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук", сообщило во вторник Минобороны России.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах Мирная Долина, Лоскутовка, Подлесное Луганской Народной Республики, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной технике украинских войск и националистических формирований, в том числе "Правого сектора"* (экстремистская украинская организация, запрещена в РФ), в районах населенных пунктов Белая Гора, Новодружеск, Мирная долина, Подлесное и Волчеяровка.
"В ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражено два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" в районах Заряное, Димитров и два взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населенных пунктов Спартак и Подгорное", - сообщило Минобороны.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДонбасс
 
 
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