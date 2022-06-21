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На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом
На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом - РИА Новости, 21.06.2022
На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом
Канатная дорога нового поколения начала работать в Республике Алтай на курорте Манжерок, сообщили в республиканском правительстве. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T01:00
2022-06-21T01:00
2022-06-21T01:00
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БАРНАУЛ, 21 июн — РИА Новости. Канатная дорога нового поколения начала работать в Республике Алтай на курорте Манжерок, сообщили в республиканском правительстве."На всесезонном курорте Манжерок запустили шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, защитными колпаками и системой стабилизации", — говорится в релизе.Протяженность канатной дороги — тысяча метров. Скорость движения – шесть метров в секунду, пропускная способность — 2775 человек в час."Подвижной состав отличается повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, кресла не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации", — уточнили в правительстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом
Канатная дорога нового поколения заработала на алтайском курорте Манжерок
БАРНАУЛ, 21 июн — РИА Новости. Канатная дорога нового поколения начала работать в Республике Алтай на курорте Манжерок, сообщили в республиканском правительстве.
"На всесезонном курорте Манжерок запустили шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, защитными колпаками и системой стабилизации", — говорится в релизе.
Протяженность канатной дороги — тысяча метров. Скорость движения – шесть метров в секунду, пропускная способность — 2775 человек в час.
"Подвижной состав отличается повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, кресла не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации", — уточнили в правительстве.