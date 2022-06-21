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На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом

На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом - РИА Новости, 21.06.2022

На алтайском курорте Манжерок запустили подъемник с подогревом

Канатная дорога нового поколения начала работать в Республике Алтай на курорте Манжерок, сообщили в республиканском правительстве. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T01:00

2022-06-21T01:00

2022-06-21T01:00

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БАРНАУЛ, 21 июн — РИА Новости. Канатная дорога нового поколения начала работать в Республике Алтай на курорте Манжерок, сообщили в республиканском правительстве."На всесезонном курорте Манжерок запустили шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, защитными колпаками и системой стабилизации", — говорится в релизе.Протяженность канатной дороги — тысяча метров. Скорость движения – шесть метров в секунду, пропускная способность — 2775 человек в час."Подвижной состав отличается повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, кресла не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации", — уточнили в правительстве.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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