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Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы - РИА Новости, 21.06.2022
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Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы
Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы - РИА Новости, 21.06.2022
Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы
Литва не заинтересована в эскалации, трехсторонний договор с РФ и ЕС о перевозке пассажиров в Калининградскую область и из нее продолжает действовать, заявила... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:20
2022-06-21T12:43
в мире
литва
россия
калининградская область
евросоюз
ингрида шимоните
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литва не заинтересована в эскалации, трехсторонний договор с РФ и ЕС о перевозке пассажиров в Калининградскую область и из нее продолжает действовать, заявила во вторник журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Никакой блокады Калининграда не происходит... Перевозки (товаров, не попавших под санкции - ред.) и далее будут осуществляться, как и транзит пассажиров, в отношении которого у нас трехсторонний договор между Евросоюзом, Российской Федерацией и Литвой... Еще раз подчеркну, что Литва исполняет санкции ЕС, которые были приняты в середине марта. У нас точно никогда не было цели что-либо эскалировать", - сказала Шимоните. Ее выступление транслировалось на портале LRT (Литовское радио и телевидение)."В (санкционных) регламентах есть определенные исключения, которые универсальны, например, для товаров, необходимых для гуманитарных целей - питание, лекарства и подобные. Никаких ограничений в отношении таких товаров быть не может, таких ограничений и нет... Во всех санкционных пакетах предусмотрено, что ни на какие товары, необходимые для базовых человеческих потребностей, базового потребления, санкции ЕС в настоящий момент не наложены", - добавила литовский премьер.При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из РФ в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке. Брюссель выделяет деньги на реализацию этой программы.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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в мире, литва, россия, калининградская область, евросоюз, ингрида шимоните, санкции в отношении россии
12:20 21.06.2022 (обновлено: 12:43 21.06.2022)
 
Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы

Шимоните: трехсторонний договор с Россией и ЕС о перевозке пассажиров продолжит действие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнгрида Шимоните
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ингрида Шимоните. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литва не заинтересована в эскалации, трехсторонний договор с РФ и ЕС о перевозке пассажиров в Калининградскую область и из нее продолжает действовать, заявила во вторник журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Никакой блокады Калининграда не происходит... Перевозки (товаров, не попавших под санкции - ред.) и далее будут осуществляться, как и транзит пассажиров, в отношении которого у нас трехсторонний договор между Евросоюзом, Российской Федерацией и Литвой... Еще раз подчеркну, что Литва исполняет санкции ЕС, которые были приняты в середине марта. У нас точно никогда не было цели что-либо эскалировать", - сказала Шимоните. Ее выступление транслировалось на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
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"В (санкционных) регламентах есть определенные исключения, которые универсальны, например, для товаров, необходимых для гуманитарных целей - питание, лекарства и подобные. Никаких ограничений в отношении таких товаров быть не может, таких ограничений и нет... Во всех санкционных пакетах предусмотрено, что ни на какие товары, необходимые для базовых человеческих потребностей, базового потребления, санкции ЕС в настоящий момент не наложены", - добавила литовский премьер.
При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из РФ в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке. Брюссель выделяет деньги на реализацию этой программы.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
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В миреЛитваРоссияКалининградская областьЕвросоюзИнгрида ШимонитеСанкции в отношении России
 
 
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