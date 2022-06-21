https://ria.ru/20220621/litva-1796980874.html

Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы

Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы - РИА Новости, 21.06.2022

Вильнюс не заинтересован в эскалации с Москвой, заявила премьер Литвы

Литва не заинтересована в эскалации, трехсторонний договор с РФ и ЕС о перевозке пассажиров в Калининградскую область и из нее продолжает действовать, заявила... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:20

2022-06-21T12:20

2022-06-21T12:43

в мире

литва

россия

калининградская область

евросоюз

ингрида шимоните

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литва не заинтересована в эскалации, трехсторонний договор с РФ и ЕС о перевозке пассажиров в Калининградскую область и из нее продолжает действовать, заявила во вторник журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Никакой блокады Калининграда не происходит... Перевозки (товаров, не попавших под санкции - ред.) и далее будут осуществляться, как и транзит пассажиров, в отношении которого у нас трехсторонний договор между Евросоюзом, Российской Федерацией и Литвой... Еще раз подчеркну, что Литва исполняет санкции ЕС, которые были приняты в середине марта. У нас точно никогда не было цели что-либо эскалировать", - сказала Шимоните. Ее выступление транслировалось на портале LRT (Литовское радио и телевидение)."В (санкционных) регламентах есть определенные исключения, которые универсальны, например, для товаров, необходимых для гуманитарных целей - питание, лекарства и подобные. Никаких ограничений в отношении таких товаров быть не может, таких ограничений и нет... Во всех санкционных пакетах предусмотрено, что ни на какие товары, необходимые для базовых человеческих потребностей, базового потребления, санкции ЕС в настоящий момент не наложены", - добавила литовский премьер.При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из РФ в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке. Брюссель выделяет деньги на реализацию этой программы.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

литва

россия

калининградская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, россия, калининградская область, евросоюз, ингрида шимоните, санкции в отношении россии