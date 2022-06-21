https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796953084.html

В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 146 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:11

2022-06-21T11:11

2022-06-21T11:11

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 146 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 146, госпитализировано - 115 человек, выздоровело - 191 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 161 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 241 случай коронавируса, выздоровели 2 584 755 человек, умерли 44 014 человек.

https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796950976.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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