https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796953084.html
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 146 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:11
2022-06-21T11:11
2022-06-21T11:11
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 146 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 146, госпитализировано - 115 человек, выздоровело - 191 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 161 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 241 случай коронавируса, выздоровели 2 584 755 человек, умерли 44 014 человек.
https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796950976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 146 случаев COVID-19, умерли 14 человек