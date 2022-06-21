https://ria.ru/20220621/komissiya-1797115630.html

Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов - РИА Новости, 21.06.2022

Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Росбанк с 4 июля начнет брать комиссию в 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физических лиц, говорится в сообщении на сайте банка. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:47

2022-06-21T17:47

2022-06-21T18:07

экономика

росбанк

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росбанк с 4 июля начнет брать комиссию в 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физических лиц, говорится в сообщении на сайте банка."С 4 июля 2022 года Росбанк начинает брать комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц. Комиссия будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 000 евро или долларов", - пишет банк. Отмечается, что комиссия составит 0,5% в месяц, она будет рассчитывается на совокупный остаток по всем текущим счетам. При этом за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.

https://ria.ru/20220617/stavka-1795999743.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, росбанк, центральный банк рф (цб рф)