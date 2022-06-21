https://ria.ru/20220621/komissiya-1797115630.html
Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов
Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов - РИА Новости, 21.06.2022
Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов
Росбанк с 4 июля начнет брать комиссию в 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физических лиц, говорится в сообщении на сайте банка. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:47
2022-06-21T17:47
2022-06-21T18:07
экономика
росбанк
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788106665_0:29:1001:592_1920x0_80_0_0_167e0df19de6794f068d3dbab97481b1.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росбанк с 4 июля начнет брать комиссию в 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физических лиц, говорится в сообщении на сайте банка."С 4 июля 2022 года Росбанк начинает брать комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц. Комиссия будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 000 евро или долларов", - пишет банк. Отмечается, что комиссия составит 0,5% в месяц, она будет рассчитывается на совокупный остаток по всем текущим счетам. При этом за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.
https://ria.ru/20220617/stavka-1795999743.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788106665_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_bb602cf56e75e2f8e6b6c403c94ff4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, росбанк, центральный банк рф (цб рф)
17:47 21.06.2022 (обновлено: 18:07 21.06.2022)
Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов
Росбанк с 4 июля введет комиссию в 0,5 процента за обслуживание валютных счетов