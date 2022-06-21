https://ria.ru/20220621/infrastruktura-1797149918.html

Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры

Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.06.2022

Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры

Сфера действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры должна быть расширена с учетом актуальных угроз и вызовов, а... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:42

2022-06-21T19:42

2022-06-21T19:42

инфраструктура

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сфера действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры должна быть расширена с учетом актуальных угроз и вызовов, а затягивать с принятием необходимых нормативных актов нельзя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев также заявил о недопустимости затягивания процедуры согласования и обсуждения ключевых документов, которые направлены на обеспечение цифрового суверенитета и развития критической инфраструктуры государства, отметив, что ряд нормативных актов, необходимых для исполнения соответствующего указа президента, не принят."Сроки некоторых поручений истекли в апреле, таких промедлений мы сейчас себе позволить не можем… Это недопустимо", - добавил он.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфраструктура, россия, дмитрий медведев, безопасность