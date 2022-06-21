https://ria.ru/20220621/infrastruktura-1797149918.html
Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры
Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.06.2022
Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры
Сфера действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры должна быть расширена с учетом актуальных угроз и вызовов, а... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:42
2022-06-21T19:42
2022-06-21T19:42
инфраструктура
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сфера действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры должна быть расширена с учетом актуальных угроз и вызовов, а затягивать с принятием необходимых нормативных актов нельзя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев также заявил о недопустимости затягивания процедуры согласования и обсуждения ключевых документов, которые направлены на обеспечение цифрового суверенитета и развития критической инфраструктуры государства, отметив, что ряд нормативных актов, необходимых для исполнения соответствующего указа президента, не принят."Сроки некоторых поручений истекли в апреле, таких промедлений мы сейчас себе позволить не можем… Это недопустимо", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфраструктура, россия, дмитрий медведев, безопасность
Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры
Медведев: нормы закона о безопасности критической инфраструктуры нужно расширить
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сфера действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры должна быть расширена с учетом актуальных угроз и вызовов, а затягивать с принятием необходимых нормативных актов нельзя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сферу действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры нужно будет расширить с учетом актуальных угроз и вызовов", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ
по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в этой сфере.
Медведев также заявил о недопустимости затягивания процедуры согласования и обсуждения ключевых документов, которые направлены на обеспечение цифрового суверенитета и развития критической инфраструктуры государства, отметив, что ряд нормативных актов, необходимых для исполнения соответствующего указа президента, не принят.
"Сроки некоторых поручений истекли в апреле, таких промедлений мы сейчас себе позволить не можем… Это недопустимо", - добавил он.