В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы
Губернатор Бездудный: допмеры по защите государственной границы дополнят уже существующие
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по защите и охране государственной границы были выработаны на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
"В ходе заседания выработаны дополнительные меры по развитию систем защиты и охраны государственной границы, которые дополнят существующие", - написал Бездудный.
Глава НАО является членом Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Во вторник он принял участие в выездном совещании под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Совещание было посвящено реализации основ государственной пограничной политики России в субъектах Северо-Западного федерального округа.
По информации губернатора Ненецкого округа, на территории НАО за 2021 год и первое полугодие нынешнего года для защиты национальных интересов России в морском пространстве и на приграничной территории выявлено 405 нарушений в области охраны государственной границы и 84 нарушения в области охраны морских биологических ресурсов.