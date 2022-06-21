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В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы - РИА Новости, 21.06.2022
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В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы
В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы - РИА Новости, 21.06.2022
В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы
Дополнительные меры по защите и охране государственной границы были выработаны на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:55
2022-06-21T16:55
здоровье - общество
николай патрушев
россия
юрий бездудный
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МУРМАНСК, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по защите и охране государственной границы были выработаны на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале."В ходе заседания выработаны дополнительные меры по развитию систем защиты и охраны государственной границы, которые дополнят существующие", - написал Бездудный.Глава НАО является членом Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Во вторник он принял участие в выездном совещании под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Совещание было посвящено реализации основ государственной пограничной политики России в субъектах Северо-Западного федерального округа.По информации губернатора Ненецкого округа, на территории НАО за 2021 год и первое полугодие нынешнего года для защиты национальных интересов России в морском пространстве и на приграничной территории выявлено 405 нарушений в области охраны государственной границы и 84 нарушения в области охраны морских биологических ресурсов.
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здоровье - общество, николай патрушев, россия, юрий бездудный
16:55 21.06.2022
 
В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы

Губернатор Бездудный: допмеры по защите государственной границы дополнят уже существующие

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по защите и охране государственной границы были выработаны на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
"В ходе заседания выработаны дополнительные меры по развитию систем защиты и охраны государственной границы, которые дополнят существующие", - написал Бездудный.
Глава НАО является членом Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Во вторник он принял участие в выездном совещании под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Совещание было посвящено реализации основ государственной пограничной политики России в субъектах Северо-Западного федерального округа.
По информации губернатора Ненецкого округа, на территории НАО за 2021 год и первое полугодие нынешнего года для защиты национальных интересов России в морском пространстве и на приграничной территории выявлено 405 нарушений в области охраны государственной границы и 84 нарушения в области охраны морских биологических ресурсов.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
14:54
В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО
 
Здоровье - ОбществоНиколай ПатрушевРоссияЮрий Бездудный
 
 
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