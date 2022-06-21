https://ria.ru/20220621/granitsa-1797097945.html

В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы

В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы - РИА Новости, 21.06.2022

В Калининграде обсудили допмеры по защите и охране российской границы

Дополнительные меры по защите и охране государственной границы были выработаны на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:55

2022-06-21T16:55

2022-06-21T16:55

здоровье - общество

николай патрушев

россия

юрий бездудный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733237196_0:130:3076:1861_1920x0_80_0_0_994661bc43cd6d9153dd0f196fcfe3c1.jpg

МУРМАНСК, 21 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по защите и охране государственной границы были выработаны на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале."В ходе заседания выработаны дополнительные меры по развитию систем защиты и охраны государственной границы, которые дополнят существующие", - написал Бездудный.Глава НАО является членом Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Во вторник он принял участие в выездном совещании под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Совещание было посвящено реализации основ государственной пограничной политики России в субъектах Северо-Западного федерального округа.По информации губернатора Ненецкого округа, на территории НАО за 2021 год и первое полугодие нынешнего года для защиты национальных интересов России в морском пространстве и на приграничной территории выявлено 405 нарушений в области охраны государственной границы и 84 нарушения в области охраны морских биологических ресурсов.

https://ria.ru/20220621/sf-1797040444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, николай патрушев, россия, юрий бездудный