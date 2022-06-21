https://ria.ru/20220621/glavvrachi-1797072103.html

Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями

Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями - РИА Новости, 21.06.2022

Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями

Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:02

2022-06-21T16:02

2022-06-21T16:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в региональном минздраве."Главные врачи государственных медицинских организаций Подмосковья возобновляют личные встречи с жителями дважды в месяц", - сказано в сообщении.Отмечается, что встречи проводятся каждую вторую и четвёртую среду месяца."На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе личные встречи главных врачей были переведены в онлайн-формат. Сейчас ситуация стабилизировалась и жители могут принять участие лично. Основная задача такого мероприятия - получать полную информацию о работе медицинской организации", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в пресс-службе.

https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796777367.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество