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Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями
Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями - РИА Новости, 21.06.2022
Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями
Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:02
2022-06-21T16:02
2022-06-21T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в региональном минздраве."Главные врачи государственных медицинских организаций Подмосковья возобновляют личные встречи с жителями дважды в месяц", - сказано в сообщении.Отмечается, что встречи проводятся каждую вторую и четвёртую среду месяца."На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе личные встречи главных врачей были переведены в онлайн-формат. Сейчас ситуация стабилизировалась и жители могут принять участие лично. Основная задача такого мероприятия - получать полную информацию о работе медицинской организации", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в пресс-службе.
https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796777367.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество