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Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями - РИА Новости, 21.06.2022
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https://ria.ru/20220621/glavvrachi-1797072103.html
Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями
Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями - РИА Новости, 21.06.2022
Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями
Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:02
2022-06-21T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в региональном минздраве."Главные врачи государственных медицинских организаций Подмосковья возобновляют личные встречи с жителями дважды в месяц", - сказано в сообщении.Отмечается, что встречи проводятся каждую вторую и четвёртую среду месяца."На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе личные встречи главных врачей были переведены в онлайн-формат. Сейчас ситуация стабилизировалась и жители могут принять участие лично. Основная задача такого мероприятия - получать полную информацию о работе медицинской организации", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
16:02 21.06.2022
 

Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями

© Фото : Telegram/Воробьёв LIVEКомплексная поликлиника в Подольске
Комплексная поликлиника в Подольске - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Telegram/Воробьёв LIVE
Комплексная поликлиника в Подольске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главврачи государственных медорганизаций в Московской области возобновляют личные встречи с жителями, ранее встречи проводились в онлайн-формате, сообщили в региональном минздраве.
"Главные врачи государственных медицинских организаций Подмосковья возобновляют личные встречи с жителями дважды в месяц", - сказано в сообщении.
Отмечается, что встречи проводятся каждую вторую и четвёртую среду месяца.
"На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе личные встречи главных врачей были переведены в онлайн-формат. Сейчас ситуация стабилизировалась и жители могут принять участие лично. Основная задача такого мероприятия - получать полную информацию о работе медицинской организации", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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