"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо

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Водители Германии пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо. Цена галлона (приблизительно 4,5 литра) на данный момент составляет 7,50 долларов. В мае по всей стране были введены льготные билеты за 9 евро на общественный транспорт, что привело к многочисленным давкам на станциях и в поездах.