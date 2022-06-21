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"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо
"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо - РИА Новости, 21.06.2022
"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо
Водители Германии пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо. Цена галлона (приблизительно 4,5 литра) на данный момент составляет 7,50 долларов. В мае по всей стране были введены льготные билеты за 9 евро на общественный транспорт, что привело к многочисленным давкам на станциях и в поездах.
2022-06-21T15:37
2022-06-21T15:37
2022-06-21T15:39
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"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо
Водители Германии пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо. Цена галлона (приблизительно 4,5 литра) на данный момент составляет 7,50 долларов. В мае по всей стране были введены льготные билеты за 9 евро на общественный транспорт, что привело к многочисленным давкам на станциях и в поездах.
2022-06-21T15:37
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PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, германия, цены, топливо
"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо
Водители Германии пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо. Цена галлона (приблизительно 4,5 литра) на данный момент составляет 7,50 долларов. В мае по всей стране были введены льготные билеты за 9 евро на общественный транспорт, что привело к многочисленным давкам на станциях и в поездах.
2022-06-21T15:37
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PT1M35S
15:37 21.06.2022 (обновлено: 15:39 21.06.2022)
"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливо
Водители Германии пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо. Цена галлона (приблизительно 4,5 литра) на данный момент составляет 7,50 долларов. В мае по всей стране были введены льготные билеты за 9 евро на общественный транспорт, что привело к многочисленным давкам на станциях и в поездах.