https://ria.ru/20220621/gazifikatsiya-1797009672.html
На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений
На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений - РИА Новости, 21.06.2022
На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений
В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:27
2022-06-21T13:27
2022-06-21T13:27
ставропольский край
жилье
общество
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном реализации в крае поручения президента РФ о социальной догазификации.Всего же в работе свыше 2,4 тысячи заявок, прием обращений продолжается.Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил с каждой поступившей заявкой работать в ручном режиме."За каждой заявкой стоят люди и их комфорт. Если есть какие-то пробелы в оформлении документов на догазификацию, нужно эти моменты разъяснять. Важно, чтобы ставропольцы смогли устранить недочеты и воспользоваться возможностью, которую дал регионам президент, — отметил Владимиров.Сегодня в регионе готовится к принятию законопроект, который должен обеспечить поддержку нуждающихся ставропольцев — участников программыдогазификации. Им будет выделяться единовременная субсидия на покупку необходимого газового оборудования. В число получателей такой компенсациивойдут в том числе ветераны и дети войны, семьи с детьми и малоимущие семьи.
https://ria.ru/20220621/stavropole-1796953738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, общество, владимир владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном реализации в крае поручения президента РФ о социальной догазификации.
Всего же в работе свыше 2,4 тысячи заявок, прием обращений продолжается.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров
поручил с каждой поступившей заявкой работать в ручном режиме.
"За каждой заявкой стоят люди и их комфорт. Если есть какие-то пробелы в оформлении документов на догазификацию, нужно эти моменты разъяснять. Важно, чтобы ставропольцы смогли устранить недочеты и воспользоваться возможностью, которую дал регионам президент, — отметил Владимиров.
Сегодня в регионе готовится к принятию законопроект, который должен обеспечить поддержку нуждающихся ставропольцев — участников программыдогазификации. Им будет выделяться единовременная субсидия на покупку необходимого газового оборудования. В число получателей такой компенсациивойдут в том числе ветераны и дети войны, семьи с детьми и малоимущие семьи.