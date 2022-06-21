https://ria.ru/20220621/gazifikatsiya-1797009672.html

На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений

На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений - РИА Новости, 21.06.2022

На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений

В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:27

2022-06-21T13:27

2022-06-21T13:27

ставропольский край

жилье

общество

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном реализации в крае поручения президента РФ о социальной догазификации.Всего же в работе свыше 2,4 тысячи заявок, прием обращений продолжается.Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил с каждой поступившей заявкой работать в ручном режиме."За каждой заявкой стоят люди и их комфорт. Если есть какие-то пробелы в оформлении документов на догазификацию, нужно эти моменты разъяснять. Важно, чтобы ставропольцы смогли устранить недочеты и воспользоваться возможностью, которую дал регионам президент, — отметил Владимиров.Сегодня в регионе готовится к принятию законопроект, который должен обеспечить поддержку нуждающихся ставропольцев — участников программыдогазификации. Им будет выделяться единовременная субсидия на покупку необходимого газового оборудования. В число получателей такой компенсациивойдут в том числе ветераны и дети войны, семьи с детьми и малоимущие семьи.

https://ria.ru/20220621/stavropole-1796953738.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, общество, владимир владимиров