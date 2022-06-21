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На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений - РИА Новости, 21.06.2022
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Ставропольский край
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На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений
На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений - РИА Новости, 21.06.2022
На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений
В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:27
2022-06-21T13:27
ставропольский край
жилье
общество
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном реализации в крае поручения президента РФ о социальной догазификации.Всего же в работе свыше 2,4 тысячи заявок, прием обращений продолжается.Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил с каждой поступившей заявкой работать в ручном режиме."За каждой заявкой стоят люди и их комфорт. Если есть какие-то пробелы в оформлении документов на догазификацию, нужно эти моменты разъяснять. Важно, чтобы ставропольцы смогли устранить недочеты и воспользоваться возможностью, которую дал регионам президент, — отметил Владимиров.Сегодня в регионе готовится к принятию законопроект, который должен обеспечить поддержку нуждающихся ставропольцев — участников программыдогазификации. Им будет выделяться единовременная субсидия на покупку необходимого газового оборудования. В число получателей такой компенсациивойдут в том числе ветераны и дети войны, семьи с детьми и малоимущие семьи.
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жилье, общество, владимир владимиров
13:27 21.06.2022
 

На Ставрополье догазифицированы 1258 домовладений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Горелка газовой плиты
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СТАВРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае на сегодняшний день догазифицированы 1258 домовладений – эти данные озвучены на совещании в региональномправительстве, посвященном реализации в крае поручения президента РФ о социальной догазификации.
Всего же в работе свыше 2,4 тысячи заявок, прием обращений продолжается.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
11:14Ставропольский край
На Ставрополье 562 молодые семьи купили жилье с использованием соцвыплаты
Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил с каждой поступившей заявкой работать в ручном режиме.
"За каждой заявкой стоят люди и их комфорт. Если есть какие-то пробелы в оформлении документов на догазификацию, нужно эти моменты разъяснять. Важно, чтобы ставропольцы смогли устранить недочеты и воспользоваться возможностью, которую дал регионам президент, — отметил Владимиров.
Сегодня в регионе готовится к принятию законопроект, который должен обеспечить поддержку нуждающихся ставропольцев — участников программыдогазификации. Им будет выделяться единовременная субсидия на покупку необходимого газового оборудования. В число получателей такой компенсациивойдут в том числе ветераны и дети войны, семьи с детьми и малоимущие семьи.
 
Ставропольский крайЖильеОбществоВладимир Владимиров
 
 
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