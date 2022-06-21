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Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/feyk-1797113047.html
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья - РИА Новости, 21.06.2022
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья
Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:40
2022-06-21T17:40
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является фейком, сообщают районные власти и администрация региона."На территории нашего района населению начали массово поступать телефонные звонки, рассказывают о немедленной эвакуации. Просим вас не принимать подобные звонки с неизвестных номеров и не поддаваться панике. Не теряйте бдительность и сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении администрации Кореневского района.По данным властей региона, продолжаются "информационные атаки спецслужб Украины на жителей приграничных областей", в частности, жителей Брянской области неизвестные вводят в заблуждение, представляясь по телефону сотрудниками МЧС."В Курской области фиксируют аналогичные звонки на телефоны и мессенджеры, причем есть и российские номера. Не принимайте подобные звонки с неизвестных номеров и поделитесь с близкими этой информацией", - отмечается в сообщении.Приграничные села Курской области неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины, в частности, пограничное село Гордеевка в Кореневском районе было обстреляно из минометов 17 июня. В области введен высокий уровень террористической опасности.
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украина
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происшествия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, ситуация в днр и лнр
17:40 21.06.2022
 
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья

Власти Курской области назвали фейком сообщения об эвакуации жителей приграничных районов

© РИА Новости / Мария СеливановаКурская область. Карьер Михайловского ГОК
Курская область. Карьер Михайловского ГОК - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Курская область. Карьер Михайловского ГОК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является фейком, сообщают районные власти и администрация региона.
"На территории нашего района населению начали массово поступать телефонные звонки, рассказывают о немедленной эвакуации. Просим вас не принимать подобные звонки с неизвестных номеров и не поддаваться панике. Не теряйте бдительность и сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении администрации Кореневского района.
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По данным властей региона, продолжаются "информационные атаки спецслужб Украины на жителей приграничных областей", в частности, жителей Брянской области неизвестные вводят в заблуждение, представляясь по телефону сотрудниками МЧС.
"В Курской области фиксируют аналогичные звонки на телефоны и мессенджеры, причем есть и российские номера. Не принимайте подобные звонки с неизвестных номеров и поделитесь с близкими этой информацией", - отмечается в сообщении.
Приграничные села Курской области неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины, в частности, пограничное село Гордеевка в Кореневском районе было обстреляно из минометов 17 июня. В области введен высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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