https://ria.ru/20220621/feyk-1797113047.html

Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья

Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья - РИА Новости, 21.06.2022

Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья

Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:40

2022-06-21T17:40

2022-06-21T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курская область

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Курской области, об эвакуации с приграничных территорий, в частности, Кореневского района, является фейком, сообщают районные власти и администрация региона."На территории нашего района населению начали массово поступать телефонные звонки, рассказывают о немедленной эвакуации. Просим вас не принимать подобные звонки с неизвестных номеров и не поддаваться панике. Не теряйте бдительность и сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении администрации Кореневского района.По данным властей региона, продолжаются "информационные атаки спецслужб Украины на жителей приграничных областей", в частности, жителей Брянской области неизвестные вводят в заблуждение, представляясь по телефону сотрудниками МЧС."В Курской области фиксируют аналогичные звонки на телефоны и мессенджеры, причем есть и российские номера. Не принимайте подобные звонки с неизвестных номеров и поделитесь с близкими этой информацией", - отмечается в сообщении.Приграничные села Курской области неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины, в частности, пограничное село Гордеевка в Кореневском районе было обстреляно из минометов 17 июня. В области введен высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220614/peterburg-1795250811.html

украина

брянская область

курская область

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происшествия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, ситуация в днр и лнр