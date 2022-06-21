https://ria.ru/20220621/ekonomika-1796981255.html

Эксперт назвал причины роста импорта нержавеющей стали

Эксперт назвал причины роста импорта нержавеющей стали - РИА Новости, 21.06.2022

Эксперт назвал причины роста импорта нержавеющей стали

Рост импорта продукции из нержавеющей стали в мае на 35% к апрелю свидетельствует о том, что России удается решить возникшие из-за санкций проблемы, заявил РИА... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:23

2022-06-21T12:23

2022-06-21T12:23

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рост импорта продукции из нержавеющей стали в мае на 35% к апрелю свидетельствует о том, что России удается решить возникшие из-за санкций проблемы, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.Ассоциация "Спецсталь" опубликовала данные, согласно которым, импорт основных видов продукции из нержавеющей стали в мае 2022 года составил 38,1 тысячи тонн, что на 35% больше, чем в апреле 2022 года."Рост импорта в мае столь заметен по сравнению с более низкой базой предыдущего месяца. Транспортно-логистические проблемы, сложности с расчетами, а также нестабильный курс рубля – эти последствия санкций привели к тому, что импортеры снизили активность и, вероятно, частично отложили поставку. По всей видимости, к маю часть проблем с логистикой и расчетами удалось преодолеть", — сказал Калачев.По его словам, такие показатели говорят о том, что появилась возможность наладить новые маршруты и способы расчетов в национальных валютах, к тому же и курс рубля стал выгодным для импорта."Отчасти, видимо, в майские объемы поставок вошел и отложенный спрос. Все это в комплексе привело к росту импорта в мае на 35% по сравнению с апрелем", — отметил он.

https://ria.ru/20220401/metall-1781341271.html

россия

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экономика, россия, санкции в отношении россии