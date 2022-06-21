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Украинские войска обстреляли Стаханов "Ураганами"

Украинские войска обстреляли Стаханов "Ураганами" - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов "Ураганами"

Украинские войска в 14.45 выпустили по Стаханову в Луганской Народной Республике два снаряда из РСЗО "Ураган", сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:30

2022-06-21T16:30

2022-06-21T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

стаханов

артемовск

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 выпустили по Стаханову в Луганской Народной Республике два снаряда из РСЗО "Ураган", сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.45 с направления населенный пункт Артёмовск (Бахмут) по населенный пункт Стаханов с применением РСЗО Ураган (два снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

луганская народная республика

украина

стаханов

артемовск

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в мире, луганская народная республика, украина, стаханов, артемовск