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Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:01
2022-06-21T16:01
2022-06-21T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр)
16:01 21.06.2022 (обновлено: 16:11 21.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Михайловке