https://ria.ru/20220621/donbass-1797071905.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:01

2022-06-21T16:01

2022-06-21T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр)