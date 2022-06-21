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В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/donbass-1796945113.html
В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей
В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей - РИА Новости, 21.06.2022
В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей
Украинские войска за 125 дней эскалации 4757 раз отрывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, погибли 188 мирных жителей, сообщило во вторник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:41
2022-06-21T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 125 дней эскалации 4757 раз отрывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, погибли 188 мирных жителей, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 125 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4757 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4438", - сообщило представительство в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период погибли 188 мирных жителей. На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 898 гражданских, в том числе 67 детей. Кроме того, на освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1437 гражданских, среди которых 77 детей.Всего украинские войска выпустили 40 959 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 97 ракет РСЗО "Ураган" и 7279 ракет РСЗО "Град".В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 4758 жилых домов и 1038 объектов гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
10:41 21.06.2022 (обновлено: 11:03 21.06.2022)
 
В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей

Представительство ДНР: за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК в ДНР
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 125 дней эскалации 4757 раз отрывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, погибли 188 мирных жителей, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 125 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4757 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4438", - сообщило представительство в Telegram-канале.
Отмечается, что за этот период погибли 188 мирных жителей. На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 898 гражданских, в том числе 67 детей. Кроме того, на освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1437 гражданских, среди которых 77 детей.
Всего украинские войска выпустили 40 959 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 97 ракет РСЗО "Ураган" и 7279 ракет РСЗО "Град".
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 4758 жилых домов и 1038 объектов гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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