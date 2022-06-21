https://ria.ru/20220621/blagoustroystvo-1796917845.html

В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"

В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар" - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"

Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T07:11

2022-06-21T07:11

2022-06-21T07:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

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петр бирюков

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках проекта будут убраны под землю воздушные кабельные линии, расширена пешеходная зона, обновлены тротуары и водосточная сеть. Также специалисты заменят асфальт на проезжей части и установят более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Кроме того, для горожан обустроены удобные проходы."Около станции метро "Славянский бульвар" планируем сделать комплекс навесов "сухие ноги". Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой", — рассказал Бирюков.Также он отметил, что в ходе благоустройства будут проведены работы по гидроизоляции зданий, чтобы избежать подтопления подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе ТПУ сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят 40 тысяч квадратных метров газона и цветники.

https://ria.ru/20220616/doroga-1795840047.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков