https://ria.ru/20220621/blagoustroystvo-1796917845.html
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар" - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:11
2022-06-21T07:11
2022-06-21T07:11
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках проекта будут убраны под землю воздушные кабельные линии, расширена пешеходная зона, обновлены тротуары и водосточная сеть. Также специалисты заменят асфальт на проезжей части и установят более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Кроме того, для горожан обустроены удобные проходы."Около станции метро "Славянский бульвар" планируем сделать комплекс навесов "сухие ноги". Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой", — рассказал Бирюков.Также он отметил, что в ходе благоустройства будут проведены работы по гидроизоляции зданий, чтобы избежать подтопления подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе ТПУ сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят 40 тысяч квадратных метров газона и цветники.
https://ria.ru/20220616/doroga-1795840047.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
Заммэра Бирюков: в Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Славянский бульвар" на западе столицы", — рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в рамках проекта будут убраны под землю воздушные кабельные линии, расширена пешеходная зона, обновлены тротуары и водосточная сеть. Также специалисты заменят асфальт на проезжей части и установят более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Кроме того, для горожан обустроены удобные проходы.
"Около станции метро "Славянский бульвар" планируем сделать комплекс навесов "сухие ноги". Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой", — рассказал Бирюков.
Также он отметил, что в ходе благоустройства будут проведены работы по гидроизоляции зданий, чтобы избежать подтопления подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе ТПУ сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят 40 тысяч квадратных метров газона и цветники.