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В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар" - РИА Новости, 21.06.2022
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В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар" - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:11
2022-06-21T07:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
петр бирюков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках проекта будут убраны под землю воздушные кабельные линии, расширена пешеходная зона, обновлены тротуары и водосточная сеть. Также специалисты заменят асфальт на проезжей части и установят более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Кроме того, для горожан обустроены удобные проходы."Около станции метро "Славянский бульвар" планируем сделать комплекс навесов "сухие ноги". Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой", — рассказал Бирюков.Также он отметил, что в ходе благоустройства будут проведены работы по гидроизоляции зданий, чтобы избежать подтопления подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе ТПУ сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят 40 тысяч квадратных метров газона и цветники.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков
07:11 21.06.2022
 
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"

Заммэра Бирюков: в Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по благоустройству территории около ТПУ "Славянский бульвар" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Славянский бульвар" на западе столицы", — рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в рамках проекта будут убраны под землю воздушные кабельные линии, расширена пешеходная зона, обновлены тротуары и водосточная сеть. Также специалисты заменят асфальт на проезжей части и установят более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Кроме того, для горожан обустроены удобные проходы.
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"Около станции метро "Славянский бульвар" планируем сделать комплекс навесов "сухие ноги". Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой", — рассказал Бирюков.
Также он отметил, что в ходе благоустройства будут проведены работы по гидроизоляции зданий, чтобы избежать подтопления подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе ТПУ сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят 40 тысяч квадратных метров газона и цветники.
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