https://ria.ru/20220621/beyonce-1796988592.html
Бейонсе выпустила сингл
Бейонсе выпустила сингл - РИА Новости, 21.06.2022
Бейонсе выпустила сингл
Бейонсе выпустила сингл "Break my soul", пишет Billboard. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:15
2022-06-21T14:15
2022-06-21T14:15
культура
новости культуры
музыка
бейонсе ноулз
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796981935_0:25:1151:672_1920x0_80_0_0_503f2f7cd39953d6eb935832def42e4a.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бейонсе выпустила сингл "Break my soul", пишет Billboard. Трек войдет в ее новый альбом "Renaissance". Его релиз запланирован на 29 июля. Будущая пластинка — продолжение предыдущего диска артистки "Lemonade", который вышел в 2016 году. В 2018 Бейонсе и ее супруг JAY-Z выпустили совместный альбом "Everything is love". В 2019 она записала саундтрек к "Королю Льву" и представила фанатам концертный сборник "Homecoming: the live album". В 2021 году состоялась премьера фильма "Король Ричард" об отце сестер Уильямс с Уиллом Смитом в главной роли. Бейонсе записала к ленте песню "Be Alive" и получила за нее номинацию на "Оскар".
https://ria.ru/20220616/bts-1795847131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796981935_0:0:1151:864_1920x0_80_0_0_ec1eb7f3e663bb0204ba7992beeb7e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, бейонсе ноулз, знаменитости, звезды