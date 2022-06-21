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Бейонсе выпустила сингл - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
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Бейонсе выпустила сингл
Бейонсе выпустила сингл - РИА Новости, 21.06.2022
Бейонсе выпустила сингл
Бейонсе выпустила сингл "Break my soul", пишет Billboard. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:15
2022-06-21T14:15
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бейонсе выпустила сингл "Break my soul", пишет Billboard. Трек войдет в ее новый альбом "Renaissance". Его релиз запланирован на 29 июля. Будущая пластинка — продолжение предыдущего диска артистки "Lemonade", который вышел в 2016 году. В 2018 Бейонсе и ее супруг JAY-Z выпустили совместный альбом "Everything is love". В 2019 она записала саундтрек к "Королю Льву" и представила фанатам концертный сборник "Homecoming: the live album". В 2021 году состоялась премьера фильма "Король Ричард" об отце сестер Уильямс с Уиллом Смитом в главной роли. Бейонсе записала к ленте песню "Be Alive" и получила за нее номинацию на "Оскар".
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новости культуры, музыка, бейонсе ноулз, знаменитости, звезды
14:15 21.06.2022
 
Бейонсе выпустила сингл

Бейонсе выпустила сингл "Break my soul"

© AP Photo / Chris PizzelloБейонсе на 63-й ежегодной премии "Грэмми"
Бейонсе на 63-й ежегодной премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бейонсе выпустила сингл "Break my soul", пишет Billboard.
Трек войдет в ее новый альбом "Renaissance". Его релиз запланирован на 29 июля.
Будущая пластинка — продолжение предыдущего диска артистки "Lemonade", который вышел в 2016 году.
В 2018 Бейонсе и ее супруг JAY-Z выпустили совместный альбом "Everything is love". В 2019 она записала саундтрек к "Королю Льву" и представила фанатам концертный сборник "Homecoming: the live album". В 2021 году состоялась премьера фильма "Король Ричард" об отце сестер Уильямс с Уиллом Смитом в главной роли. Бейонсе записала к ленте песню "Be Alive" и получила за нее номинацию на "Оскар".
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