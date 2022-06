https://ria.ru/20220621/beyonce-1796988592.html

Бейонсе выпустила сингл

2022-06-21T14:15

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бейонсе выпустила сингл "Break my soul", пишет Billboard. Трек войдет в ее новый альбом "Renaissance". Его релиз запланирован на 29 июля. Будущая пластинка — продолжение предыдущего диска артистки "Lemonade", который вышел в 2016 году. В 2018 Бейонсе и ее супруг JAY-Z выпустили совместный альбом "Everything is love". В 2019 она записала саундтрек к "Королю Льву" и представила фанатам концертный сборник "Homecoming: the live album". В 2021 году состоялась премьера фильма "Король Ричард" об отце сестер Уильямс с Уиллом Смитом в главной роли. Бейонсе записала к ленте песню "Be Alive" и получила за нее номинацию на "Оскар".

