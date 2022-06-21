https://ria.ru/20220621/azovskoe-1797030246.html

Азовское сидение

Азовское сидение - РИА Новости, 21.06.2022

Азовское сидение

В истории России есть события, которые до сих пор почитаются как героические подвиги. О них пишут книги, слагают легенды, их идеализируют, им подражают, о них... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:33

2022-06-21T14:33

2022-06-21T14:33

российское казачество

российское казачество

россия

дон

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В истории России есть события, которые до сих пор почитаются как героические подвиги. О них пишут книги, слагают легенды, их идеализируют, им подражают, о них снимают фильмы. Одним из таких исторических эпизодов является Азовское сидение – оборона Азова донскими и запорожскими казаками от турецкой армии в 1641–1642 годах.Азовская крепость или Азак, как она тогда называлась, захваченная в 1471 году османским войском, являлась постоянным источником военной опасности для Русского государства. Регулярные разорительные набеги турецко-татарских войск, работорговля русскими и в целом православными людьми вынуждают казаков, проживавших в те времена на территории нынешних Ростовской, Волгоградской, Луганской и Донецкой областей, предпринять решительные меры по захвату турецкой крепости. Зимой 1637 года общий войсковой совет казаков постановил, что необходимо предпринять поход на вражеский Азак с целью овладения крепостью.Гонцы казачьего круга прошлись по всем селениям, чтобы собрать всех желающих на воинскую вылазку. К битве оказались готовы 4,5 тысячи донских казаков и 1 тысяча запорожских. Войсковой совет, собравшийся в Монастырском городке, установил конкретный день атаки, определил план операции и выбрал походного предводителя. Им оказался Михаил Татаринов.21 апреля казачье войско подошло к стенам Азака с двух сторон – часть воинов плыли по Дону на судах, а часть шли конницей вдоль берега. Турки уже поджидали наступавших. Они были проинформированы о приготовлениях казаков турецким послом Фомой Кантакузеном. Поэтому первые попытки захватить крепость оказались неудачными. К тому же сооружение было мастерски укреплено и оборудовано. Защищало гарнизон четырехтысячное войско пехоты и несколько галер с множеством пушек и других орудий.Осада города длилась два месяца. Были испробованы всевозможные методы и приемы. Казаки рыли рвы и траншеи, стреляли из пушек по мощным крепостным стенам, отражали единичные вылазки осажденных. Наконец, было решено сделать подкоп (на что ушло больше месяца) и подвести под стену так называемую мину. Из-за мощного взрыва в оборонительной стене образовался пролом диаметром около 20 метров, через который и ворвались в крепость атакующие.Позже казаки направили в Москву делегацию во главе с атаманом. Царь Михаил Федорович принял казаков и согласился с их предложением создать автономную республику под покровительством России. Такой политический шаг позволил не нарушить мирные договоренности с турецким султаном, а земли фактически вновь перешли под управление Русского государства.Казаки бойко вели торговлю, отстраивали и укрепляли крепость, понимая, что месть ее бывших хозяев не заставит себя долго ждать.Чтобы вновь присоединить к своим землям крепость Азак, султан Ибрагим приложил максимум усилий и собрал сильное и хорошо обученное войско. По разным данным, численность турецко-татарского войска составляла от 100 до 240 тысяч воинов с сотней стенобитных пушек. Турецкий флот насчитывал 250 судов. Казаков на момент осады было около 6 тысяч (в их числе – женщины, также принимавшие активное участие в защите города).Нанеся огромный, непоправимый вред вражеской армии, казаки сами понесли значительные материальные и силовые потери. Все это побудило их разрушить город до основания и покинуть крепость с гордо поднятой головой. Это произошло летом 1642 года.Разрушив крепость, казаки сорвали планы турков продвинуться вглубь Руси, используя крепость как важнейшую тыловую базу.

https://ria.ru/20220621/kazaki-1797024416.html

https://ria.ru/20220226/serga-1774843815.html

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российское казачество, россия, дон