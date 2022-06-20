https://ria.ru/20220620/zerno-1796691548.html

Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна

Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна - РИА Новости, 20.06.2022

Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение проблемы с экспортом украинского зерна "постепенно продвигается", и уверен, что ООН "в конце концов... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:35

2022-06-20T11:35

2022-06-20T11:43

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение проблемы с экспортом украинского зерна "постепенно продвигается", и уверен, что ООН "в конце концов достигнет решения" разблокировки украинских черноморских портов.При этом Боррель все же указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода, в особенности, в странах Африки. "Я снова хочу выразить обеспокоенность в связи с реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - указал Боррель.Он вновь подчеркнул позицию Евросоюза о том, что мировой кризис в энергетике и продовольственной безопасности провоцируют не санкции ЕС в отношении России, а ситуация на Украине. "Я хочу снова подчеркнуть, что это не европейские санкции создают этот кризис. Наши санкции не нацелены на продовольствие и их поставки, а также на удобрения", - указал Борель.В минувшую субботу в своем блоге Боррель написал, что Евросоюз намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220620/porty-1796679990.html

https://ria.ru/20220617/zerno-1796186507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жозеп боррель, россия, украина, оон, евросоюз, в мире