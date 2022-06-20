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Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна - РИА Новости, 20.06.2022
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Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна
Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение проблемы с экспортом украинского зерна "постепенно продвигается", и уверен, что ООН "в конце концов... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:35
2022-06-20T11:43
жозеп боррель
россия
украина
оон
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение проблемы с экспортом украинского зерна "постепенно продвигается", и уверен, что ООН "в конце концов достигнет решения" разблокировки украинских черноморских портов.При этом Боррель все же указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода, в особенности, в странах Африки. "Я снова хочу выразить обеспокоенность в связи с реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - указал Боррель.Он вновь подчеркнул позицию Евросоюза о том, что мировой кризис в энергетике и продовольственной безопасности провоцируют не санкции ЕС в отношении России, а ситуация на Украине. "Я хочу снова подчеркнуть, что это не европейские санкции создают этот кризис. Наши санкции не нацелены на продовольствие и их поставки, а также на удобрения", - указал Борель.В минувшую субботу в своем блоге Боррель написал, что Евросоюз намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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жозеп боррель, россия, украина, оон, евросоюз, в мире
11:35 20.06.2022 (обновлено: 11:43 20.06.2022)
 
Боррель рассказал о продвижении в вопросе экспорта украинского зерна

Глава дипломатии ЕС Боррель: решение проблемы с экспортом украинского зерна продвигается

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение проблемы с экспортом украинского зерна "постепенно продвигается", и уверен, что ООН "в конце концов достигнет решения" разблокировки украинских черноморских портов.
"Мы продвигаемся, я надеюсь, что никто не сможет противиться международному давлению, и я уверен, что ООН в конце концов достигнет соглашения… Мы поддерживаем усилия ООН по разблокированию экспорта зерна из портов Украины", - сказал он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран Евросоюза.
При этом Боррель все же указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода, в особенности, в странах Африки. "Я снова хочу выразить обеспокоенность в связи с реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - указал Боррель.
Он вновь подчеркнул позицию Евросоюза о том, что мировой кризис в энергетике и продовольственной безопасности провоцируют не санкции ЕС в отношении России, а ситуация на Украине. "Я хочу снова подчеркнуть, что это не европейские санкции создают этот кризис. Наши санкции не нацелены на продовольствие и их поставки, а также на удобрения", - указал Борель.
В минувшую субботу в своем блоге Боррель написал, что Евросоюз намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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