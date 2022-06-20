https://ria.ru/20220620/zemletryasenie-1796638432.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
У побережья Курил произошло землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T02:01
2022-06-20T02:01
2022-06-20T02:01
происшествия
елена семенова
итуруп
шикотан
землетрясение
россия
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июн — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 20 июня в 07.26 (воскресенье 23.26 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 73 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, землетрясение силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан.
https://ria.ru/20220608/zemletryasenie-1794034104.html
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происшествия, елена семенова, итуруп, шикотан, землетрясение, россия, курильские острова
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла