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У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
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У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
У побережья Курил произошло землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T02:01
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происшествия
елена семенова
итуруп
шикотан
землетрясение
россия
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июн — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 20 июня в 07.26 (воскресенье 23.26 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 73 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, землетрясение силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан.
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происшествия, елена семенова, итуруп, шикотан, землетрясение, россия, курильские острова
02:01 20.06.2022
 
У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла

© РИА Новости / Екатерина Аристархова / Перейти в фотобанкМыс Васин острова Уруп
Мыс Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Аристархова
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Мыс Васин острова Уруп. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июн — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 20 июня в 07.26 (воскресенье 23.26 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 73 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседника, землетрясение силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан.
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ПроисшествияЕлена СеменоваИтурупШикотанЗемлетрясениеРоссияКурильские острова
 
 
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