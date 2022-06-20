https://ria.ru/20220620/zdravookhranenie-1796827423.html

Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения

Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2022

Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения

Президент России Владимир Путин наградил ряд медиков и присвоил им почётные звания, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:02

2022-06-20T18:02

2022-06-20T18:02

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ряд медиков и присвоил им почётные звания, документ опубликован на портале правовой информации.Ряд медиков за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Пирогова, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медалью Луки Крымского.Также были присвоены почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".Помимо этого, медработники были награждены медалью "За спасение погибавших" за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях", знаком отличия "За наставничество" за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.Согласно тексту документа, специалистов за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции наградили орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского.В воскресенье в России отмечался День медицинского работника.

https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

https://ria.ru/20220619/mediki-1796538832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин