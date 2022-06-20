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Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2022
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Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения
Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2022
Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения
Президент России Владимир Путин наградил ряд медиков и присвоил им почётные звания, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:02
2022-06-20T18:02
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ряд медиков и присвоил им почётные звания, документ опубликован на портале правовой информации.Ряд медиков за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Пирогова, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медалью Луки Крымского.Также были присвоены почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".Помимо этого, медработники были награждены медалью "За спасение погибавших" за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях", знаком отличия "За наставничество" за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.Согласно тексту документа, специалистов за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции наградили орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского.В воскресенье в России отмечался День медицинского работника.
https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин
18:02 20.06.2022
 
Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения

Путин наградил медиков за вклад в развитие здравоохранения и присвоил им почетные звания

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ряд медиков и присвоил им почётные звания, документ опубликован на портале правовой информации.
Ряд медиков за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Пирогова, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медалью Луки Крымского.
Поздравление Путина с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 15:26
Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника
Также были присвоены почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".
Помимо этого, медработники были награждены медалью "За спасение погибавших" за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях", знаком отличия "За наставничество" за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.
Согласно тексту документа, специалистов за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции наградили орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского.
В воскресенье в России отмечался День медицинского работника.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 11:46
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир Путин
 
 
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