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Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины - РИА Новости, 20.06.2022
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Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины
Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины - РИА Новости, 20.06.2022
Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины
Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T07:07
2022-06-20T07:07
в мире
украина
польша
варшава
анджей дуда
илья кива
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Глава восточноевропейского государства во время выступления по случаю Дня польской диаспоры заявил, что "границ между Польшей и Украиной больше не будет".Кива также привел в пример высказывание Дуды о том, что украинцы и поляки смогут "вместе жить на этой земле".Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также обратил внимание на заявление польского президента о границе с бывшей советской республикой. По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220620/raketa-1796638782.html
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в мире, украина, польша, варшава, анджей дуда, илья кива
07:07 20.06.2022
 
Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины

Экс-депутат Рады Кива: слова Дуды об Украине говорят о подготовке захвата запада страны

© AP Photo / Alik KepliczПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Глава восточноевропейского государства во время выступления по случаю Дня польской диаспоры заявил, что "границ между Польшей и Украиной больше не будет".

"Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины", — указал Кива.

Кива также привел в пример высказывание Дуды о том, что украинцы и поляки смогут "вместе жить на этой земле".
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Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также обратил внимание на заявление польского президента о границе с бывшей советской республикой. По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреУкраинаПольшаВаршаваАнджей ДудаИлья Кива
 
 
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