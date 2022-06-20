https://ria.ru/20220620/zakhvat-1796646400.html

Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины

Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины - РИА Новости, 20.06.2022

Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины

Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:07

2022-06-20T07:07

2022-06-20T07:07

в мире

украина

польша

варшава

анджей дуда

илья кива

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Глава восточноевропейского государства во время выступления по случаю Дня польской диаспоры заявил, что "границ между Польшей и Украиной больше не будет".Кива также привел в пример высказывание Дуды о том, что украинцы и поляки смогут "вместе жить на этой земле".Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также обратил внимание на заявление польского президента о границе с бывшей советской республикой. По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220620/raketa-1796638782.html

https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, анджей дуда, илья кива