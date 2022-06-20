https://ria.ru/20220620/zakharova-1796893902.html

Захарова назвала Запад провокатором в вопросе продовольственного кризиса

Захарова назвала Запад провокатором в вопросе продовольственного кризиса - РИА Новости, 20.06.2022

Захарова назвала Запад провокатором в вопросе продовольственного кризиса

Запад, обвиняя Россию в продовольственном кризисе, на самом деле выступает в качестве "провокатора" и "разорителя", заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:01

2022-06-20T22:01

2022-06-20T22:01

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад, обвиняя Россию в продовольственном кризисе, на самом деле выступает в качестве "провокатора" и "разорителя", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."И винить в этом нужно западные режимы, выступающие в роли провокаторов и разорителей", - написала дипломат в своем Telegram-канале.В своем комментарии Захарова анализирует данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая опубликовала на своём сайте сводный перечень данных о производстве зерновых по итогам сезона 2021/2022 гг. Исходя из показателей, предоставленных ФАО, можно сделать вывод, что зерна в этом году будет больше, чем в предыдущем."На деле же получается совсем наоборот – количество зерна на рынке больше, чем было в прошлые годы, объёмы торговли также растут", - написала Захарова.Причин для повышения цен на зерно, по мнению официального представителя МИД РФ, может быть множество, "это отдельный вопрос, и тут эксперты разнятся в оценках", однако цены растут не из-за действий России."В вопросе реальности потенциального голода эксперты всё больше склоняются к пессимистическому сценарию. Они полагают, многие народы пострадают, ещё больше - обеднеют", - резюмирует она.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220620/prodovolstvie-1796769357.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, москва, оон, фао