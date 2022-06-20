В Новосибирске задержали мошенницу, обманувшую пенсионеров в Кемерово
В Новосибирске полицейские задержали мошенницу, обманувшую пенсионеров в Кемерово
Полиция. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 июн – РИА Новости. Полицейские задержали мошенницу, которая помогла аферистам обмануть в Кемерово двух пенсионерок на 500 тысяч рублей, ее проверяют на причастность к 24 подобным преступлениям в нескольких регионах Сибири, сообщает пресс-служба полицейского главка Кузбасса.
В полицию Кемерово обратились две пожилые жительницы Ленинского района, которые сообщили, что неизвестные обманом похитили у них деньги под предлогом срочной помощи родственникам, якобы попавшим в беду. Полицейские выяснили, что пенсионеркам позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что их родственники стали виновниками ДТП и из-за них пострадали люди. Звонивший заверил, что нужны деньги для компенсации травмированным, иначе будет возбуждено уголовное дело. Испуганные пенсионерки согласились передать деньги.
Курьером была молодая женщина, и ей пенсионерки передали более 500 тысяч рублей. И только затем пенсионерки связывались с родственниками и понимали, что стали жертвами мошенников.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД… по городу Кемерово установили подозреваемую, которая забирала деньги у пенсионеров, и задержали ее в городе Новосибирске. Ею оказалась ранее судимая 29-летняя уроженка Новосибирской области", – сообщили в ведомстве.
Полицейские установили, что задержанная является звеном преступной цепочки, организаторы которой находятся в другом регионе. В обязанности задержанной входило получение денег у обманутых граждан и их перевод на банковский счет. За каждую успешную сделку она получала вознаграждение.
"Полицейские доказали причастность задержанной к обоим эпизодам мошенничеств, совершенным в Кемерове. Установлено также, что по такой схеме подозреваемая похищала деньги у пенсионеров в Томской и Новосибирской областях. Ее проверяют на причастность к совершению как минимум еще 24 преступлениям", – уточняли в главке.
Следователь отдела полиции "Ленинский" УМВД по городу Кемерово в отношении подозреваемой возбудил уголовные дела по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальная мера наказания составляет 6 лет лишения свободы.
14 июня, 10:33Россиян предупредили о новом виде мошенничества