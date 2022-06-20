https://ria.ru/20220620/yaponiya-1796834639.html

Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море

Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море - РИА Новости, 20.06.2022

Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море

Япония заявила протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:34

2022-06-20T18:34

2022-06-20T18:46

в мире

япония

восточно-китайское море

китай

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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Киодо."Продвижение в одностороннем порядке разработки (месторождения), несмотря на многочисленные протесты, вызывает крайнее сожаление", - говорится в сообщении МИД. Агентство сообщает, что протест был передан китайской стороне по дипломатическим каналам.В понедельник служба безопасности на море Японии обнаружила, что на установке размещено буровое оборудование, таким образом, ее предназначение не вызывает никаких сомнений.Ровно месяц назад Япония обнаружила новую газовую буровую установку за разделительной линией между Японией и Китаем, и заявила протест Китаю. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.

https://ria.ru/20220620/ucheniya-1796821777.html

https://ria.ru/20220618/korabli-1796374676.html

япония

восточно-китайское море

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, япония, восточно-китайское море, китай