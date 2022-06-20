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Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море - РИА Новости, 20.06.2022
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Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море
Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море - РИА Новости, 20.06.2022
Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море
Япония заявила протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:34
2022-06-20T18:46
в мире
япония
восточно-китайское море
китай
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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Киодо."Продвижение в одностороннем порядке разработки (месторождения), несмотря на многочисленные протесты, вызывает крайнее сожаление", - говорится в сообщении МИД. Агентство сообщает, что протест был передан китайской стороне по дипломатическим каналам.В понедельник служба безопасности на море Японии обнаружила, что на установке размещено буровое оборудование, таким образом, ее предназначение не вызывает никаких сомнений.Ровно месяц назад Япония обнаружила новую газовую буровую установку за разделительной линией между Японией и Китаем, и заявила протест Китаю. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.
https://ria.ru/20220620/ucheniya-1796821777.html
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в мире, япония, восточно-китайское море, китай
18:34 20.06.2022 (обновлено: 18:46 20.06.2022)
 
Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море

Япония заявила протест КНР из-за строительства буровой установки в Восточно-Китайском море

© AFP 2022 / Ministry of Foreign Affairs of JapanСтроительство платформы в Восточно-Китайском море
Строительство платформы в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Ministry of Foreign Affairs of Japan
Строительство платформы в Восточно-Китайском море
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Киодо.
"Продвижение в одностороннем порядке разработки (месторождения), несмотря на многочисленные протесты, вызывает крайнее сожаление", - говорится в сообщении МИД. Агентство сообщает, что протест был передан китайской стороне по дипломатическим каналам.
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 17:36
На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне
В понедельник служба безопасности на море Японии обнаружила, что на установке размещено буровое оборудование, таким образом, ее предназначение не вызывает никаких сомнений.
Ровно месяц назад Япония обнаружила новую газовую буровую установку за разделительной линией между Японией и Китаем, и заявила протест Китаю. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.
Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.
В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.
Японские моряки - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 06:07
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей
 
В миреЯпонияВосточно-Китайское мореКитай
 
 
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