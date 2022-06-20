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Замглавы самарского УМВД получил десять лет колонии за крупные взятки - РИА Новости, 20.06.2022
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Замглавы самарского УМВД получил десять лет колонии за крупные взятки
Замглавы самарского УМВД получил десять лет колонии за крупные взятки - РИА Новости, 20.06.2022
Замглавы самарского УМВД получил десять лет колонии за крупные взятки
Ленинский районный суд Самары в понедельник приговорил к 10 годам колонии строгого режима заместителя начальника городского управления МВД за взятки от бандитов РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:23
2022-06-20T15:23
россия
происшествия
самарская область
самара
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары в понедельник приговорил к 10 годам колонии строгого режима заместителя начальника городского управления МВД за взятки от бандитов более чем на 22 миллиона рублей, сообщает СУСК по региону.Об аресте замначальника УМВД по Самаре Следственный комитет объявил в феврале прошлого года. Имя офицера не называлось и не называется, но, по данным местных СМИ, речь о Вячеславе Хомских.В итоге следствием и судом установлено, что в марте 2011 года осужденный в одном из ресторанов Кировского района договорился с лидерами организованного преступного сообщества "Законовские" о передаче ему ежемесячно взяток.В том же месяце полицейский получил первую часть взятки в 150 тысяч рублей и автомобиль "Нива" более чем за 300 тысяч, отмечает следствие.В итоге, по информации СУСК, с апреля 2011 года по август 2017 года осужденный, занимавший разные должности в полиции, в том числе с июня 2015 года пост замначальника УМВД по Самаре, систематически получал от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, так как "способствовал совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных".Всего, по данным следствия, осужденный получил взятки на сумму более 22 миллионов рублей. Ему было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере"."Судом сотрудник полиции признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде заключения 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации прокуратуры региона, суд назначил ему штраф в доход государства в 89,2 миллионов рублей, а также лишил права занимать определенные должности сроком на восемь лет (после освобождения) и лишил звания "полковник полиции".После вступления приговора суда в силу полицейский будет уволен из органов по отрицательным основаниям.По информации местных СМИ, ОПГ "Законовские" в свое время считалась крупнейшей в Самаре, основной их деятельностью был контроль вещевого рынка и крупных промышленных предприятий в регионе.
https://ria.ru/20220605/vzyatka-1793277476.html
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россия, происшествия, самарская область, самара, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
15:23 20.06.2022
 
Замглавы самарского УМВД получил десять лет колонии за крупные взятки

Замглавы УМВД по Самаре получил десять лет за взятки более чем на 22 миллиона рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары в понедельник приговорил к 10 годам колонии строгого режима заместителя начальника городского управления МВД за взятки от бандитов более чем на 22 миллиона рублей, сообщает СУСК по региону.
Об аресте замначальника УМВД по Самаре Следственный комитет объявил в феврале прошлого года. Имя офицера не называлось и не называется, но, по данным местных СМИ, речь о Вячеславе Хомских.
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В итоге следствием и судом установлено, что в марте 2011 года осужденный в одном из ресторанов Кировского района договорился с лидерами организованного преступного сообщества "Законовские" о передаче ему ежемесячно взяток.
В том же месяце полицейский получил первую часть взятки в 150 тысяч рублей и автомобиль "Нива" более чем за 300 тысяч, отмечает следствие.
В итоге, по информации СУСК, с апреля 2011 года по август 2017 года осужденный, занимавший разные должности в полиции, в том числе с июня 2015 года пост замначальника УМВД по Самаре, систематически получал от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, так как "способствовал совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных".
Всего, по данным следствия, осужденный получил взятки на сумму более 22 миллионов рублей. Ему было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
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"Судом сотрудник полиции признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде заключения 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации прокуратуры региона, суд назначил ему штраф в доход государства в 89,2 миллионов рублей, а также лишил права занимать определенные должности сроком на восемь лет (после освобождения) и лишил звания "полковник полиции".
После вступления приговора суда в силу полицейский будет уволен из органов по отрицательным основаниям.
По информации местных СМИ, ОПГ "Законовские" в свое время считалась крупнейшей в Самаре, основной их деятельностью был контроль вещевого рынка и крупных промышленных предприятий в регионе.
 
РоссияПроисшествияСамарская областьСамараКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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