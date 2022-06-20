https://ria.ru/20220620/vypuskniki-1796768329.html
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 20.06.2022
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:06
2022-06-20T15:06
2022-06-20T15:10
безопасность
образование - общество
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день президент по традиции встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220617/vypuskniki-1796093825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, образование - общество, владимир путин, вооруженные силы рф
15:06 20.06.2022 (обновлено: 15:10 20.06.2022)
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Путин 21 июня встретится в Кремле и поздравит выпускников высших военно-учебных заведений