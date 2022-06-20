https://ria.ru/20220620/vypuskniki-1796768329.html

Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 20.06.2022

Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:06

2022-06-20T15:06

2022-06-20T15:10

безопасность

образование - общество

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день президент по традиции встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220617/vypuskniki-1796093825.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, образование - общество, владимир путин, вооруженные силы рф