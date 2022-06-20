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Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 20.06.2022
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Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 20.06.2022
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:06
2022-06-20T15:10
безопасность
образование - общество
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день президент по традиции встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений России", - говорится в сообщении.
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безопасность, образование - общество, владимир путин, вооруженные силы рф
15:06 20.06.2022 (обновлено: 15:10 20.06.2022)
 
Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Путин 21 июня встретится в Кремле и поздравит выпускников высших военно-учебных заведений

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба Кремля.
"В этот же день президент по традиции встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам высших военно-учебных заведений России", - говорится в сообщении.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:35
Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России
 
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