13:57 20.06.2022 (обновлено: 13:58 20.06.2022)
"Аэрофлот" за 10 лет сократила удельные выбросы СO2 от авиаперевозок на 34%
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. За период с 2009 по 2019 год группе "Аэрофлот" удалось сократить удельные выбросы СO2 от авиаперевозок на 34,0% благодаря использованию высокоэффективных воздушных судов, а также программам энергосбережения, повышения топливной и экологической эффективности, сообщает пресс-служба авиаперевозчика, публикуя первый отчет о деятельности в области устойчивого развития.
"В отдельных сегментах компания смогла стать ещё более экологически-эффективной — в 2021 авиакомпания "Победа" стала одной из самых зелёных компаний Европы по показателю эмиссий CO2 — 61,1 г/пкм", - говорится в пресс-релизе.
Ключевым и безусловным приоритетом Группы "Аэрофлот" является безопасность в каждом процессе и дивизионе, поэтому Группа ведёт постоянную работу по совершенствованию систем безопасности полётов и авиационной безопасности, безопасности данных пассажиров и информационной безопасности, а также следит за обеспечением безопасных условий труда для персонала. В период пандемии Группа "Аэрофлот" обеспечивала доставку вакцин, значительно модифицировала процедуры обслуживания в целях обеспечения безопасности здоровья пассажиров и экипажей во время полёта, а также приняла проактивные шаги по стимулированию сотрудников и пассажиров к вакцинации, отмечается в сообщении.