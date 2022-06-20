https://ria.ru/20220620/vybory-1796699036.html

Эксперт заявила о высоких рисках для правительства после выборов во Франции

Эксперт заявила о высоких рисках для правительства после выборов во Франции - РИА Новости, 20.06.2022

Эксперт заявила о высоких рисках для правительства после выборов во Франции

Сложившаяся ситуация во Франции после итогов парламентских выборов создает очень большие риски для правительства, а также для общей дестабилизации политической... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:58

2022-06-20T11:58

2022-06-20T12:27

жан-люк меланшон

франция

возрождение

элизабет борн

эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сложившаяся ситуация во Франции после итогов парламентских выборов создает очень большие риски для правительства, а также для общей дестабилизации политической обстановки, считает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Татьяна Зверева."Президентское объединение утратило абсолютное большинство. Ряд его ближайших помощников не были избраны в парламент. Это, конечно, большой удар для правящих сил. Это беспрецедентный успех объединенных левых. Они объединились и смогли прорваться хотя, казалось бы, они утратили позиции и их особо никто не поддерживает. Это левое объединение является вторым политическим объединением Национального собрания" , - сказала она в ходе дискуссии в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Эта ситуация создает очень большие риски для правящего большинства, для правительства. В целом это риски общей дестабилизации политической обстановки Франции, как это ни громко звучит. Во-первых, будет очень трудно реализовать программу реформ с которой (Эммануэль) Макрон пришел еще в 2017 году, которую он до конца не смог реализовать и которую он планировал воплощать в жизнь во время второго срока", - указала Зверева.Также есть небольшая вероятность роспуска Национального собрания в случае глубокого кризиса, если Макрону не удастся ни с кем договориться, указала она. Но тут надо хорошо подумать, потому что нет гарантии, что новое собрание будет боле благоприятным для правящих сил."То есть, ситуация очень сложная. Тем не менее, я бы не стала все мазать черной краской. Есть факторы, которые позволяют смотреть на все происходящее с определенной долей оптимизма", - резюмировала эксперт.На прошедших в воскресенье выборах в Национальное собрание Франции партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая "Национальное объединение" с 89 мандатами.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что "Вместе!" сразу же начнут искать пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.

https://ria.ru/20220620/makron-1796663522.html

https://ria.ru/20220620/frantsiya-1796653861.html

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жан-люк меланшон, франция, возрождение, элизабет борн, эммануэль макрон