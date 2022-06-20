https://ria.ru/20220620/vrachi-1796814662.html

Благодаря программам поддержки укомплектованность МО врачами выросла на 3%

Благодаря программам поддержки укомплектованность МО врачами выросла на 3% - РИА Новости, 20.06.2022

Благодаря программам поддержки укомплектованность МО врачами выросла на 3%

Укомплектованность медицинских учреждений Московской области врачами с начала 2022 года увеличилась на 3%, а средним медперсоналом – на 1%. Таких результатов... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:10

2022-06-20T17:10

2022-06-20T17:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769774646_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5690535a93e65665f7218e9a61b55f9c.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Укомплектованность медицинских учреждений Московской области врачами с начала 2022 года увеличилась на 3%, а средним медперсоналом – на 1%. Таких результатов удалось достичь благодаря региональным программам поддержки медработников, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в начале 2022 года критически не хватало медиков в 10 территориях МО. С ними начали работать в первую очередь. За пять месяцев все они вышли из красной зоны, наиболее ощутимо ситуация улучшилась в Красногорске, Балашихе, Мытищах, Реутове."Это была конкретная работа с конкретными учреждениями и главными врачами. За пять месяцев прошедшего года мы приняли на работу свыше полутора тысяч врачей и более двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. С учетом тех людей, которые меняют место работы (в основном это связано со сменой места жительства), у нас практически за последние несколько лет в первый раз положительный баланс", – сказала Стригункова.Программа "Приведи друга" помогла трудоустроить в медучреждения 89 медиков с начала года, добавила министр. По условиям программы медицинский сотрудник, если рекомендует принять на работу какого-то специалиста, получает до 25 тысяч рублей за сотрудника среднего медицинского персонала и до 50 тысяч – за привлеченного врача. По количеству привлеченных по этой программе медиков лидируют Красногорск, Домодедово, Королев, Щелково, Одинцово.В регионе действуют и другие программы по привлечению медперсонала. Например, врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие в регион, получают дополнительную выплату 20 тысяч рублей на аренду жилья. По программе "Социальная ипотека" 300 медиков в 2022 году смогут получить жилищные субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Кроме того, действует программа предоставления бесплатных земельных участков медработникам.Пока что в регионе есть дефицит участковых терапевтов и педиатров, рентген-лаборантов, неврологов, офтальмологов, оториноларингологов, рентгенологов, над этим ведется работа.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)