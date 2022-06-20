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Благодаря программам поддержки укомплектованность МО врачами выросла на 3%
Благодаря программам поддержки укомплектованность МО врачами выросла на 3% - РИА Новости, 20.06.2022
Благодаря программам поддержки укомплектованность МО врачами выросла на 3%
Укомплектованность медицинских учреждений Московской области врачами с начала 2022 года увеличилась на 3%, а средним медперсоналом – на 1%. Таких результатов... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:10
2022-06-20T17:10
2022-06-20T17:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Укомплектованность медицинских учреждений Московской области врачами с начала 2022 года увеличилась на 3%, а средним медперсоналом – на 1%. Таких результатов удалось достичь благодаря региональным программам поддержки медработников, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в начале 2022 года критически не хватало медиков в 10 территориях МО. С ними начали работать в первую очередь. За пять месяцев все они вышли из красной зоны, наиболее ощутимо ситуация улучшилась в Красногорске, Балашихе, Мытищах, Реутове."Это была конкретная работа с конкретными учреждениями и главными врачами. За пять месяцев прошедшего года мы приняли на работу свыше полутора тысяч врачей и более двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. С учетом тех людей, которые меняют место работы (в основном это связано со сменой места жительства), у нас практически за последние несколько лет в первый раз положительный баланс", – сказала Стригункова.Программа "Приведи друга" помогла трудоустроить в медучреждения 89 медиков с начала года, добавила министр. По условиям программы медицинский сотрудник, если рекомендует принять на работу какого-то специалиста, получает до 25 тысяч рублей за сотрудника среднего медицинского персонала и до 50 тысяч – за привлеченного врача. По количеству привлеченных по этой программе медиков лидируют Красногорск, Домодедово, Королев, Щелково, Одинцово.В регионе действуют и другие программы по привлечению медперсонала. Например, врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие в регион, получают дополнительную выплату 20 тысяч рублей на аренду жилья. По программе "Социальная ипотека" 300 медиков в 2022 году смогут получить жилищные субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Кроме того, действует программа предоставления бесплатных земельных участков медработникам.Пока что в регионе есть дефицит участковых терапевтов и педиатров, рентген-лаборантов, неврологов, офтальмологов, оториноларингологов, рентгенологов, над этим ведется работа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Укомплектованность медицинских учреждений Московской области врачами с начала 2022 года увеличилась
на 3%, а средним медперсоналом – на 1%. Таких результатов удалось достичь благодаря региональным программам поддержки медработников, сообщил телеканал "360".
Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в начале 2022 года критически не хватало медиков в 10 территориях МО. С ними начали работать в первую очередь. За пять месяцев все они вышли из красной зоны, наиболее ощутимо ситуация улучшилась в Красногорске, Балашихе, Мытищах, Реутове.
"Это была конкретная работа с конкретными учреждениями и главными врачами. За пять месяцев прошедшего года мы приняли на работу свыше полутора тысяч врачей и более двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. С учетом тех людей, которые меняют место работы (в основном это связано со сменой места жительства), у нас практически за последние несколько лет в первый раз положительный баланс", – сказала Стригункова.
Программа "Приведи друга" помогла трудоустроить
в медучреждения 89 медиков с начала года, добавила министр. По условиям программы медицинский сотрудник, если рекомендует принять на работу какого-то специалиста, получает до 25 тысяч рублей за сотрудника среднего медицинского персонала и до 50 тысяч – за привлеченного врача. По количеству привлеченных по этой программе медиков лидируют Красногорск, Домодедово, Королев, Щелково, Одинцово.
В регионе действуют и другие программы по привлечению медперсонала. Например, врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие в регион, получают дополнительную выплату 20 тысяч рублей на аренду жилья. По программе "Социальная ипотека" 300 медиков в 2022 году смогут получить жилищные субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Кроме того, действует программа предоставления бесплатных земельных участков медработникам.
Пока что в регионе есть дефицит участковых терапевтов и педиатров, рентген-лаборантов, неврологов, офтальмологов, оториноларингологов, рентгенологов, над этим ведется работа.