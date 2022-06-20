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Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/vosstanovlenie-1796639931.html
Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР
Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР
Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановительные работы в Ждановке в Донецкой Народной Республике, написал на своих страницах в социальных РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T02:43
2022-06-20T02:43
специальная военная операция на украине
магаданская область
донецкая народная республика
россия
в мире
магадан
жкх
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МАГАДАН, 20 июн — РИА Новости. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановительные работы в Ждановке в Донецкой Народной Республике, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов, который сам побывал в ДНР.Ранее сообщалось, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство."Подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах с главой администрации города Ждановка ДНР Сергеем Литвиновым. Строители и энергетики из Магаданской области уже начали работать в Ждановке. Во время командировки встретился со всеми нашими магаданцами. Очень понравился настрой. Колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни. Спасибо им за это. Будем работать", — написал губернатор Магаданской области.Он добавил, что побывал в ряде городов Донецкой республики и оценил ситуацию."С коллегами были в Донецкой республике. Посетили город Ждановка, которому Магаданская область окажет помощь в восстановлении городской и социальной инфраструктуры. Проезжали города Иловайск, Харцизк, Дебальцево, с мэром которого я тоже встречался. Видел следы войны ещё 2014 года, но везде чисто, аккуратно, много зелени и цветов. Люди стараются создать, поддержать красоту и уют. Живут настоящим, думают о будущем. Везде российские флаги. Все надежды на восстановление полноценной мирной жизни связывают с Россией. Россия вернулась. Вернулась навсегда. Мы поможем", — написал Носов.
https://ria.ru/20220618/krym-1796383946.html
магаданская область
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магаданская область, донецкая народная республика, россия, в мире, магадан, жкх
02:43 20.06.2022
 
Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР

Глава Магаданской области Носов: строители с Колымы начали восстанавливать Ждановку в ДНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
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МАГАДАН, 20 июн — РИА Новости. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановительные работы в Ждановке в Донецкой Народной Республике, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов, который сам побывал в ДНР.
Ранее сообщалось, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство.
"Подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах с главой администрации города Ждановка ДНР Сергеем Литвиновым. Строители и энергетики из Магаданской области уже начали работать в Ждановке. Во время командировки встретился со всеми нашими магаданцами. Очень понравился настрой. Колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни. Спасибо им за это. Будем работать", — написал губернатор Магаданской области.
Он добавил, что побывал в ряде городов Донецкой республики и оценил ситуацию.
"С коллегами были в Донецкой республике. Посетили город Ждановка, которому Магаданская область окажет помощь в восстановлении городской и социальной инфраструктуры. Проезжали города Иловайск, Харцизк, Дебальцево, с мэром которого я тоже встречался. Видел следы войны ещё 2014 года, но везде чисто, аккуратно, много зелени и цветов. Люди стараются создать, поддержать красоту и уют. Живут настоящим, думают о будущем. Везде российские флаги. Все надежды на восстановление полноценной мирной жизни связывают с Россией. Россия вернулась. Вернулась навсегда. Мы поможем", — написал Носов.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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