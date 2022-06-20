https://ria.ru/20220620/vosstanovlenie-1796639931.html

Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР

Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022

Глава Магаданской области сообщил о начале восстановления Ждановки в ДНР

Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановительные работы в Ждановке в Донецкой Народной Республике, написал на своих страницах в социальных РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T02:43

2022-06-20T02:43

2022-06-20T02:43

специальная военная операция на украине

магаданская область

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магадан

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МАГАДАН, 20 июн — РИА Новости. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановительные работы в Ждановке в Донецкой Народной Республике, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов, который сам побывал в ДНР.Ранее сообщалось, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство."Подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах с главой администрации города Ждановка ДНР Сергеем Литвиновым. Строители и энергетики из Магаданской области уже начали работать в Ждановке. Во время командировки встретился со всеми нашими магаданцами. Очень понравился настрой. Колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни. Спасибо им за это. Будем работать", — написал губернатор Магаданской области.Он добавил, что побывал в ряде городов Донецкой республики и оценил ситуацию."С коллегами были в Донецкой республике. Посетили город Ждановка, которому Магаданская область окажет помощь в восстановлении городской и социальной инфраструктуры. Проезжали города Иловайск, Харцизк, Дебальцево, с мэром которого я тоже встречался. Видел следы войны ещё 2014 года, но везде чисто, аккуратно, много зелени и цветов. Люди стараются создать, поддержать красоту и уют. Живут настоящим, думают о будущем. Везде российские флаги. Все надежды на восстановление полноценной мирной жизни связывают с Россией. Россия вернулась. Вернулась навсегда. Мы поможем", — написал Носов.

https://ria.ru/20220618/krym-1796383946.html

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донецкая народная республика

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