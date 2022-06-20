VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у стенда социальной сети "ВКонтакте" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы запускает новую систему рекомендаций для зрителей. Бесконечная лента будет подстраиваться под интересы и перестраиваться в режиме реального времени.
Новая рекомендательная система VK Клипов опирается на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки "Это не интересно" пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент.
Новая рекомендательная система VK Клипов опирается на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки "Это не интересно" пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент.
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Чтобы выстроить ленту рекомендаций, алгоритмы анализируют все ролики в VK Клипах и распределяют их по жанрам и категориям. В результате, на 33% больше зрителей увлекаются рекомендациями и смотрят более 100 роликов подряд, сообщают во ВКонтакте.
К уже существующим механизмам рекомендаций прибавилась нейросетевая технология поиска дубликатов. Она позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж и разрешение, применены фильтры или наложены шумы. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.
К уже существующим механизмам рекомендаций прибавилась нейросетевая технология поиска дубликатов. Она позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж и разрешение, применены фильтры или наложены шумы. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.
В топ рекомендаций теперь будет попадать в 2 раза больше роликов — благодаря обновлению в схеме отбора контента. Она стала более устойчивой к накруткам и дает равные шансы для всех авторов: любой оригинальный контент, не нарушающий правила ВКонтакте, сможет попасть в рекомендации.