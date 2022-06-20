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VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей - РИА Новости, 20.06.2022
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VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей
VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей - РИА Новости, 20.06.2022
VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей
Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы запускает новую систему рекомендаций для зрителей. Бесконечная лента будет подстраиваться под интересы и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:45
2022-06-20T15:45
вконтакте
технологии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы запускает новую систему рекомендаций для зрителей. Бесконечная лента будет подстраиваться под интересы и перестраиваться в режиме реального времени.Новая рекомендательная система VK Клипов опирается на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки "Это не интересно" пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент. Чтобы выстроить ленту рекомендаций, алгоритмы анализируют все ролики в VK Клипах и распределяют их по жанрам и категориям. В результате, на 33% больше зрителей увлекаются рекомендациями и смотрят более 100 роликов подряд, сообщают во ВКонтакте.К уже существующим механизмам рекомендаций прибавилась нейросетевая технология поиска дубликатов. Она позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж и разрешение, применены фильтры или наложены шумы. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.В топ рекомендаций теперь будет попадать в 2 раза больше роликов — благодаря обновлению в схеме отбора контента. Она стала более устойчивой к накруткам и дает равные шансы для всех авторов: любой оригинальный контент, не нарушающий правила ВКонтакте, сможет попасть в рекомендации.
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вконтакте, технологии
15:45 20.06.2022
 

VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у стенда социальной сети "ВКонтакте" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы запускает новую систему рекомендаций для зрителей. Бесконечная лента будет подстраиваться под интересы и перестраиваться в режиме реального времени.

Новая рекомендательная система VK Клипов опирается на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки "Это не интересно" пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент.
Страница социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:20
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
Чтобы выстроить ленту рекомендаций, алгоритмы анализируют все ролики в VK Клипах и распределяют их по жанрам и категориям. В результате, на 33% больше зрителей увлекаются рекомендациями и смотрят более 100 роликов подряд, сообщают во ВКонтакте.

К уже существующим механизмам рекомендаций прибавилась нейросетевая технология поиска дубликатов. Она позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж и разрешение, применены фильтры или наложены шумы. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.
В топ рекомендаций теперь будет попадать в 2 раза больше роликов — благодаря обновлению в схеме отбора контента. Она стала более устойчивой к накруткам и дает равные шансы для всех авторов: любой оригинальный контент, не нарушающий правила ВКонтакте, сможет попасть в рекомендации.
 
ВКонтактеТехнологии
 
 
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