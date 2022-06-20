https://ria.ru/20220620/veteran-1796775333.html
"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ
"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ - РИА Новости, 20.06.2022
"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ
В Сочи отметили столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина. Мужчина добровольно вступил в ряды Красной Армии в 1942 году. Был направлен на фронт в качестве командира батареи самоходных орудий. Ветеран войны прошел путь от Брянщины до Берлина.
2022-06-20T15:35
2022-06-20T15:35
2022-06-20T15:35
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"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ
В Сочи отметили столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина. Мужчина добровольно вступил в ряды Красной Армии в 1942 году. Был направлен на фронт в качестве командира батареи самоходных орудий. Ветеран войны прошел путь от Брянщины до Берлина.
2022-06-20T15:35
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PT1M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, сочи
"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ
В Сочи отметили столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина. Мужчина добровольно вступил в ряды Красной Армии в 1942 году. Был направлен на фронт в качестве командира батареи самоходных орудий. Ветеран войны прошел путь от Брянщины до Берлина.
2022-06-20T15:35
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PT1M38S
"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ
В Сочи отметили столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина. Мужчина добровольно вступил в ряды Красной Армии в 1942 году. Был направлен на фронт в качестве командира батареи самоходных орудий. Ветеран войны прошел путь от Брянщины до Берлина.