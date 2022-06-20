"Этот человек – целая эпоха!": в Сочи отметили 100-летие ветерана ВОВ

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В Сочи отметили столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина. Мужчина добровольно вступил в ряды Красной Армии в 1942 году. Был направлен на фронт в качестве командира батареи самоходных орудий. Ветеран войны прошел путь от Брянщины до Берлина.