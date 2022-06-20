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Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ

Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022

Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ

Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:46

2022-06-20T15:46

2022-06-20T15:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства."В Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при досмотре у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, более 500 патронов.

https://ria.ru/20220606/kharkov-1793528505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр