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Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ
Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:46
2022-06-20T15:46
2022-06-20T15:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства."В Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при досмотре у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, более 500 патронов.
https://ria.ru/20220606/kharkov-1793528505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ