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Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796777836.html
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ
Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:46
2022-06-20T15:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства."В Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при досмотре у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, более 500 патронов.
https://ria.ru/20220606/kharkov-1793528505.html
харьковская область
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харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:46 20.06.2022
 
Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников ВСУ

Росгвардия задержала в Харьковской области четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Бойцы спецназа Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при досмотре у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, более 500 патронов.
Взятый в плен боевик из батальона Кракен - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 16:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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