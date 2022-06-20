https://ria.ru/20220620/ukraina-1796681612.html

Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины"

Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины" - РИА Новости, 20.06.2022

Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины"

Трехлетний Рома Черненко и его восьмилетний брат Дима из Северодонецка, всего две недели назад потерявшие при обстреле отца и бабушку, показали корреспонденту... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:06

2022-06-20T11:06

2022-06-20T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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владимир путин

северодонецк

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ЛИМАН (ЛНР), 20 июн - РИА Новости. Трехлетний Рома Черненко и его восьмилетний брат Дима из Северодонецка, всего две недели назад потерявшие при обстреле отца и бабушку, показали корреспонденту РИА Новости, как играют "в мины"."Второго июня мы были около нашего дома в Северодонецке, как вдруг во дворе упал украинский снаряд. Муж и мама погибли на месте", - рассказывает 35-летняя Юлия Черненко.Сама она получила осколочные раны руки и ноги, к счастью, не смертельные. Ее трое сыновей - есть ещё 13-летний Вова - были в доме и не пострадали.Наскоро перевязав раны и закопав самых близких людей во дворе своего шикарного трехэтажного дома, Юля посадила сыновей в джип, схватила первые попавшиеся вещи и под обстрелами выехала из опасного города.Сейчас она живет в поселке Лиман - друзья помогли найти пустующий дом, неизвестные Юле хозяева которого уехали в Россию. Питаются Черненко в основном гуманитарной помощью - украинские банковские карточки на территории ЛНР не работают.Мальчики в новом для себя месте развлекаются тем, что играют "в мины"."Тут мина", - показывает Рома на какой-нибудь мусор или предмет, лежащий на полу. Вопреки технике безопасности, второй игрок - чаще всего это его брат Дима или соседские мальчишки - должен наступить на "мину"."И тогда будет бабах, как салют", - объясняет Рома правила игры.В зоне боевых действий действительно много неразорвавшихся снарядов и мин, включая коварные противопехотные "лепестки", и их ещё только предстоит обезвреживать. В Северодонецке это произойдет только после окончания боевых действий, а они до сих пор продолжаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/detibezzashity-1792388671.html

https://ria.ru/20220605/donbass-1793263271.html

https://ria.ru/20220610/nagrada-1794731307.html

россия

украина

северодонецк

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в мире, россия, украина, владимир путин, северодонецк