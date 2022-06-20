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Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины" - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796681612.html
Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины"
Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины" - РИА Новости, 20.06.2022
Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины"
Трехлетний Рома Черненко и его восьмилетний брат Дима из Северодонецка, всего две недели назад потерявшие при обстреле отца и бабушку, показали корреспонденту... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:06
2022-06-20T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
северодонецк
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ЛИМАН (ЛНР), 20 июн - РИА Новости. Трехлетний Рома Черненко и его восьмилетний брат Дима из Северодонецка, всего две недели назад потерявшие при обстреле отца и бабушку, показали корреспонденту РИА Новости, как играют "в мины"."Второго июня мы были около нашего дома в Северодонецке, как вдруг во дворе упал украинский снаряд. Муж и мама погибли на месте", - рассказывает 35-летняя Юлия Черненко.Сама она получила осколочные раны руки и ноги, к счастью, не смертельные. Ее трое сыновей - есть ещё 13-летний Вова - были в доме и не пострадали.Наскоро перевязав раны и закопав самых близких людей во дворе своего шикарного трехэтажного дома, Юля посадила сыновей в джип, схватила первые попавшиеся вещи и под обстрелами выехала из опасного города.Сейчас она живет в поселке Лиман - друзья помогли найти пустующий дом, неизвестные Юле хозяева которого уехали в Россию. Питаются Черненко в основном гуманитарной помощью - украинские банковские карточки на территории ЛНР не работают.Мальчики в новом для себя месте развлекаются тем, что играют "в мины"."Тут мина", - показывает Рома на какой-нибудь мусор или предмет, лежащий на полу. Вопреки технике безопасности, второй игрок - чаще всего это его брат Дима или соседские мальчишки - должен наступить на "мину"."И тогда будет бабах, как салют", - объясняет Рома правила игры.В зоне боевых действий действительно много неразорвавшихся снарядов и мин, включая коварные противопехотные "лепестки", и их ещё только предстоит обезвреживать. В Северодонецке это произойдет только после окончания боевых действий, а они до сих пор продолжаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/detibezzashity-1792388671.html
https://ria.ru/20220605/donbass-1793263271.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, северодонецк
11:06 20.06.2022 (обновлено: 11:19 20.06.2022)
 
Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины"

Мальчики из Северодонецка, потерявшие отца и бабушку, теперь играют "в мины"

Дым от взрыва в районе Северодонецка
Дым от взрыва в районе Северодонецка
Дым от взрыва в районе Северодонецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИМАН (ЛНР), 20 июн - РИА Новости. Трехлетний Рома Черненко и его восьмилетний брат Дима из Северодонецка, всего две недели назад потерявшие при обстреле отца и бабушку, показали корреспонденту РИА Новости, как играют "в мины".
"Второго июня мы были около нашего дома в Северодонецке, как вдруг во дворе упал украинский снаряд. Муж и мама погибли на месте", - рассказывает 35-летняя Юлия Черненко.
Мальчик в автобусе. Жители Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города. - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:47Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Дети без защиты. Фотолента к 1 июня1 июня – Международный день защиты детей, праздник мира, надежды, добра и радостного детства. Всего этого Украина лишила своих юных граждан. С 2014 года ее армия расстреливает маленьких жителей Донбасса.
Сама она получила осколочные раны руки и ноги, к счастью, не смертельные. Ее трое сыновей - есть ещё 13-летний Вова - были в доме и не пострадали.
Наскоро перевязав раны и закопав самых близких людей во дворе своего шикарного трехэтажного дома, Юля посадила сыновей в джип, схватила первые попавшиеся вещи и под обстрелами выехала из опасного города.
Сейчас она живет в поселке Лиман - друзья помогли найти пустующий дом, неизвестные Юле хозяева которого уехали в Россию. Питаются Черненко в основном гуманитарной помощью - украинские банковские карточки на территории ЛНР не работают.
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Девочка из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе
Мальчики в новом для себя месте развлекаются тем, что играют "в мины".
"Тут мина", - показывает Рома на какой-нибудь мусор или предмет, лежащий на полу. Вопреки технике безопасности, второй игрок - чаще всего это его брат Дима или соседские мальчишки - должен наступить на "мину".
"И тогда будет бабах, как салют", - объясняет Рома правила игры.
В зоне боевых действий действительно много неразорвавшихся снарядов и мин, включая коварные противопехотные "лепестки", и их ещё только предстоит обезвреживать. В Северодонецке это произойдет только после окончания боевых действий, а они до сих пор продолжаются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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