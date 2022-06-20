https://ria.ru/20220620/ukraina-1796678491.html
Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС
Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС
Позитивная рекомендация Европейской комиссии в отношении предоставления статуса стран-кандидатов для Украины и Молдавии и предоставлении европейской перспективы РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:56
2022-06-20T10:56
2022-06-20T10:58
в мире
евросоюз
украина
еврокомиссия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Позитивная рекомендация Европейской комиссии в отношении предоставления статуса стран-кандидатов для Украины и Молдавии и предоставлении европейской перспективы Грузии уже большой шаг, в этом вопросе следует продвигаться "шаг за шагом", считает глава евродипломатии Жозеп Боррель.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии."Я не знаю. Давайте идти шаг за шагом. Вы всегда спрашиваете о следующем шаге, давайте концентрироваться на событии сегодняшнем", - сказал он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о перспективе начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.Боррель также подчеркнул, что "мнение Еврокомиссии в отношении членства Украины, Грузии и Молдавии – это очень важный шаг. Это четкий сигнал, что ЕС готов поддерживать и принимать тех соседей, кто хочет к нам присоединиться в качестве стран-единомышленников, партнеров и членов".
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, еврокомиссия, жозеп боррель
10:56 20.06.2022 (обновлено: 10:58 20.06.2022)
Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС
Глава евродипломатии Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Позитивная рекомендация Европейской комиссии в отношении предоставления статуса стран-кандидатов для Украины и Молдавии и предоставлении европейской перспективы Грузии уже большой шаг, в этом вопросе следует продвигаться "шаг за шагом", считает глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине
и Молдавии
статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии
такой статус ЕК
пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС
на саммите в Брюсселе
23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
"Я не знаю. Давайте идти шаг за шагом. Вы всегда спрашиваете о следующем шаге, давайте концентрироваться на событии сегодняшнем", - сказал он перед началом заседания в Люксембурге
глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о перспективе начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
Боррель также подчеркнул, что "мнение Еврокомиссии в отношении членства Украины, Грузии и Молдавии – это очень важный шаг. Это четкий сигнал, что ЕС готов поддерживать и принимать тех соседей, кто хочет к нам присоединиться в качестве стран-единомышленников, партнеров и членов".