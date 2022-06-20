https://ria.ru/20220620/ukraina-1796678491.html

Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС

Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

Боррель призвал продвигаться шаг за шагом по членству Украины в ЕС

Позитивная рекомендация Европейской комиссии в отношении предоставления статуса стран-кандидатов для Украины и Молдавии и предоставлении европейской перспективы РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:56

2022-06-20T10:56

2022-06-20T10:58

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евросоюз

украина

еврокомиссия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Позитивная рекомендация Европейской комиссии в отношении предоставления статуса стран-кандидатов для Украины и Молдавии и предоставлении европейской перспективы Грузии уже большой шаг, в этом вопросе следует продвигаться "шаг за шагом", считает глава евродипломатии Жозеп Боррель.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии."Я не знаю. Давайте идти шаг за шагом. Вы всегда спрашиваете о следующем шаге, давайте концентрироваться на событии сегодняшнем", - сказал он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о перспективе начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.Боррель также подчеркнул, что "мнение Еврокомиссии в отношении членства Украины, Грузии и Молдавии – это очень важный шаг. Это четкий сигнал, что ЕС готов поддерживать и принимать тех соседей, кто хочет к нам присоединиться в качестве стран-единомышленников, партнеров и членов".

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, украина, еврокомиссия, жозеп боррель