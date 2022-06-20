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Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных - РИА Новости, 20.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 38 человек и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:09
2022-06-20T10:09
2022-06-20T10:11
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 38 человек и шесть бронетранспортеров.В воскресенье оборонное ведомство ЛНР заявляло, что украинские войска потеряли за сутки 32 человека и пять бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 38 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, четыре единицы автомобильной техники"., - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
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в мире, луганская народная республика, украина
10:09 20.06.2022 (обновлено: 10:11 20.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 38 боевиков и шести бронетранспортеров